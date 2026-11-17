Sedapal cortará el agua hasta por 13 horas en estos distritos de Lima este miércoles 18 de noviembre Sedapal programó interrupciones del servicio para este miércoles 18 de noviembre debido a trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios. Conoce qué sectores serán afectados y a qué hora volverá el agua.

Corte de agua para este miércoles 18 de noviembre.

Corte de agua para este miércoles 18 de noviembre. composición LR

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció nuevos cortes de agua para este miércoles 18 de noviembre de 2026. La suspensión temporal del suministro comprenderá sectores de San Miguel, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Martín de Porres y Lurigancho, además de San Antonio de Huarochirí.

De acuerdo con la programación difundida por la empresa, las interrupciones responderán a trabajos de mantenimiento preventivo, limpieza y desinfección de reservorios. Los horarios variarán según la zona: en algunos sectores el servicio se suspenderá desde las 7.00 a. m., mientras que en otros se extenderá hasta las 11.50 p. m.

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Es importante precisar que el corte no afectará a todos los vecinos de los distritos mencionados, sino únicamente a las localidades y sectores incluidos en el cronograma. Por ello, se recomienda revisar la lista antes de almacenar agua.

¿Qué distritos tendrán corte de agua este miércoles 18 de noviembre?

La programación de Sedapal contempla interrupciones en las siguientes jurisdicciones:

Distrito o jurisdicción | Horario del corte

San Antonio de Huarochirí | 7.00 a. m. a 7.00 p. m.

Villa María del Triunfo | 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

San Juan de Lurigancho | 9.00 a. m. a 10.00 p. m.

San Miguel | 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

San Martín de Porres | 12.00 m. a 8.00 p. m.

Lurigancho | 12.00 m. a 11.50 p. m.

San Juan de Lurigancho tendrá la interrupción más prolongada, con hasta 13 horas sin suministro. En tanto, los usuarios de Lurigancho deberán esperar hasta las 11.50 p. m. para el restablecimiento previsto.

San Antonio de Huarochirí: conoce las zonas afectadas

En esta jurisdicción, el corte de agua se realizará desde las 7.00 a. m. hasta las 7.00 p. m., debido a trabajos de limpieza de reservorio.

Las localidades comprendidas son:

A. H. Alto Paraíso de Cajamarquilla.

A. H. Paraíso de Cajamarquilla.

Agrupación Señor de Huanca.

Asociación 13 de Diciembre de Cajamarquilla.

Asociación 28 de Noviembre de Cajamarquilla.

Asociación El Mirador de Cajamarquilla.

Asociación Posesionarios del Cerro San Martín de Porres.

Asociación Unión Progreso Cajamarquilla.

La intervención corresponde al sector 133.

San Juan de Lurigancho: corte de agua durante 13 horas

Los vecinos de San Juan de Lurigancho tendrán una interrupción del servicio desde las 9.00 a. m. hasta las 10.00 p. m. La medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo, limpieza y desinfección de reservorios.

Entre las localidades comprendidas figuran:

Asentamiento humano Integración San José, sector San José.

Primero de Junio y José Olaya Ampliación.

Asociación Familiar Santo Toribio.

Agrupación Jorge Chávez Ampliación.

Asociación Familiar José Olaya II Ampliación.

Asentamiento humano 28 de Febrero.

Pueblo joven 10 de Marzo.

Sectores Héroes de Cenepa, Laderas de Motupe y Los Cipreses.

Lomas de Motupe y Heraldos de Motupe.

Asentamiento humano Integración Nuevo Perú, sector El Progreso.

Sector Primero de Enero de Montenegro.

Sector Virgen del Rosario Ampliación.

Asociación Familiar Nuevo Amanecer II.

Agrupación José Olaya II y El Jordán.

La programación corresponde al sector 425.

Villa María del Triunfo: ¿qué zonas no tendrán agua?

En Villa María del Triunfo, la suspensión está prevista desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. por trabajos de limpieza y desinfección de reservorios.

Las áreas afectadas comprenden:

Pueblo joven Cercado Villa María.

Sector A.C.U. (Asociación Central Unificada).

Asentamiento humano Cerro Verde.

Parte alta de Cercado Villa María, manzanas F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20 y J20.

A.C.U.: manzanas F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19 y J20.

A.C.U.: manzanas H21, J21, J21, H22, I22 y J22A.

Asentamiento humano Las Torres de Villa María.

Pueblo joven Hogar Policial, segunda zona.

Asentamiento humano Básilio Auqui.

El corte corresponde al sector 310.

San Miguel: estas urbanizaciones tendrán interrupción del servicio

En San Miguel, el corte de agua se realizará desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m. La suspensión comprenderá las siguientes urbanizaciones:

El Campillo.

Bartolomé Herrera.

Huertecilla.

Orbea.

Pando, cuarta etapa.

Pando, quinta etapa.

Pershing.

San Miguelito.

Santa Florencia.

El área comprendida se encuentra dentro del cuadrante delimitado por la avenida La Marina, el jirón Echenique, el jirón José Salas, el jirón Ayacucho y la avenida Universitaria, además de las calles interiores.

San Martín de Porres: revisa los sectores afectados

En San Martín de Porres, la interrupción del suministro comenzará al mediodía y se prolongará hasta las 8.00 p. m.

Los sectores incluidos en el cronograma son:

A. H. Altos del Nuevo Amanecer.

A. H. 12 de Diciembre.

A. H. Jazmines de Palalo.

A. H. Kennedy Alto.

A. H. José Carlos Mariátegui.

A. H. Nuevo Amanecer.

A. H. Santa Rosa I.

A. H. Santa Rosa II - Centro La Milla.

A. H. Señor de los Milagros.

A. H. Vista Alegre A y B.

APV José C. Mariátegui.

Urbanización Valdivieso.

Lurigancho: corte de agua hasta las 11.50 p. m.

Los usuarios de Lurigancho también deberán tomar precauciones, pues la suspensión del servicio está programada desde las 12.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.

La interrupción afectará a la asociación Compradores del Condominio Los Jazmines, en la lotización Cajamarquilla.

¿Cómo saber si mi vivienda está incluida en el corte de agua de Sedapal?

Los usuarios pueden consultar la programación de interrupciones del servicio mediante el mapa y los canales oficiales de Sedapal. De esta manera, podrán verificar si su vivienda se encuentra dentro de las áreas comprendidas en los trabajos.

Asimismo, la empresa recomienda almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y tapados, para cubrir las necesidades básicas durante el periodo de suspensión.

Si el suministro no se restablece dentro del horario previsto, los usuarios pueden comunicarse con el Aquafono de Sedapal al (01) 317-8000. Es recomendable tener a la mano el número de suministro para facilitar la atención.