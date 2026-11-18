El Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia las actividades de hidrocarburos en todo el país por hasta ocho meses.

El Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia las actividades de hidrocarburos en todo el país por hasta ocho meses. Composición LR

El Gobierno declaró en emergencia, por un periodo de hasta ocho meses, las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles a nivel nacional, ante el riesgo de que el Fenómeno El Niño 2026-2027 afecte las instalaciones y rutas logísticas que permiten garantizar el suministro de energía en el país.

La decisión fue oficializada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) mediante una resolución ministerial. El sector advierte que las lluvias intensas, inundaciones, huaicos y deslizamientos asociados al evento climático podrían interrumpir las operaciones de distintas instalaciones y dificultar el traslado de combustibles entre regiones.

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El problema no se limita al sector energético. Según la resolución, si el suministro se interrumpiera, la gente tendría dificultades para desplazarse y las mercancías no llegarían a su destino. Tanto los negocios como los hogares podrían quedarse sin poder funcionar con normalidad. Eso, a su vez, golpearía a las cadenas de producción y encarecería el transporte.

Minem advierte riesgo de desabastecimiento de combustibles por El Niño

Según el Minem, el problema podría sentirse en varias zonas del país, aunque las lluvias hayan dañado primero solo algunas regiones. Esto ocurre porque los combustibles se mueven en una red: las plantas, depósitos y centros de distribución abastecen también a otras zonas, no solo a la que los alberga.

Por esa razón, el ministerio considera que una emergencia limitada a las localidades expuestas a las precipitaciones sería insuficiente para proteger el suministro.

El informe de la Dirección General de Hidrocarburos identifica un alto riesgo para el abastecimiento nacional de combustibles líquidos y GLP. Entre las amenazas figuran los huaicos, deslizamientos de masas, factores sociales y accidentes que podrían afectar las rutas de transporte e interrumpir el funcionamiento del sistema logístico.

El 67% de la matriz energética peruana depende de hidrocarburos

La preocupación del Gobierno también responde al peso que tienen estos recursos en el funcionamiento de la economía. De acuerdo con la resolución, el 67% de la matriz energética peruana depende de los hidrocarburos, entre ellos el petróleo crudo, el gas natural y productos terminados como los combustibles líquidos y el GLP.

Además, advierte que el país no cuenta actualmente con suficiente capacidad instalada de generación energética alternativa que permita sustituir ese volumen de combustibles y garantizar el abastecimiento ante una interrupción prolongada.

Esto eleva la exposición de actividades que dependen del suministro energético, desde el transporte de pasajeros y mercancías hasta las operaciones industriales y los servicios públicos. Una interrupción también podría afectar el suministro eléctrico, debido a la participación de los hidrocarburos en la matriz energética.

Osinergmin podrá flexibilizar normas de comercialización y seguridad

Con la declaratoria, el Minem notificará a Osinergmin para que defina medidas transitorias frente a la emergencia. Entre ellas, podrá exceptuar el cumplimiento de ciertos artículos de los reglamentos de comercialización y seguridad de hidrocarburos, o aprobar alternativas bajo condiciones técnicas, para que las exigencias normativas no frenen el abastecimiento.