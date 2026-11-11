León XIV: la economía debe estar al servicio de las personas y las empresas generar empleo digno

El obispo de Roma se reunió con empresarios, trabajadores y representantes sindicales durante su visita a Buenos Aires.

El obispo de Roma se reunió con empresarios, trabajadores y representantes sindicales durante su visita a Buenos Aires. Vatican News

El papa León XIV sostuvo que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés, y pidió que la actividad empresarial tenga entre sus prioridades la generación de empleo digno. Durante un encuentro con trabajadores, empresarios y representantes sindicales en Argentina, el pontífice advirtió que el crecimiento económico pierde su sentido cuando no se traduce en mejores condiciones de vida y oportunidades para la población.

"El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", afirmó en la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires, durante su viaje apostólico por Sudamérica.

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El mensaje estuvo dirigido a los distintos actores del mundo laboral y abordó el papel de las empresas, la responsabilidad de los empresarios, la protección de los trabajadores y los desafíos que enfrenta el empleo ante los cambios tecnológicos.

León XIV cuestiona que las ganancias sean el único criterio empresarial

El pontífice reconoció que los empresarios cumplen un papel en la creación de puestos de trabajo y riqueza, debido a que destinan su capital a desarrollar actividades económicas y asumen los riesgos que implica invertir. Sin embargo, advirtió que esa responsabilidad no debe quedar subordinada exclusivamente a la búsqueda de beneficios financieros.

"La vocación empresarial es una noble tarea si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital. Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión", señaló.

En esa línea, pidió a los empresarios impulsar una inversión ética que considere tanto la sostenibilidad ambiental como la dignidad de los trabajadores. Sostuvo que los resultados financieros también deben evaluarse por su contribución al bien común, de modo que la actividad empresarial no se limite a generar ganancias, sino que favorezca el desarrollo de la sociedad.

Desempleo afecta la dignidad y excluye a las personas

León XIV advirtió que la falta de trabajo no representa únicamente la pérdida de ingresos para una persona y su familia. También limita su capacidad de contribuir a la sociedad y puede conducirla a situaciones de exclusión social.

El papa vinculó esta situación con la necesidad de equilibrar los principios económicos, la visión de los empresarios y las necesidades de los trabajadores y sus familias. Para ello, recordó que el trabajo no constituye solamente un medio para obtener ingresos, sino también una dimensión fundamental del desarrollo personal y de las relaciones sociales.

Asimismo, planteó que los sindicatos deben ampliar su labor de representación hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal. Consideró que estas organizaciones cumplen una función importante en la defensa de condiciones laborales dignas y en la cooperación entre trabajadores y empresas.

Inteligencia artificial y automatización amenazan puestos de trabajo

Otro de los puntos abordados por León XIV fue el efecto de las nuevas tecnologías sobre el mercado laboral. El pontífice advirtió que la inteligencia artificial y la automatización sin regulación pueden poner en riesgo numerosos puestos de trabajo y convertirse en una amenaza para el desarrollo humano integral.

"La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador", afirmó.

Ante estos cambios, pidió que las autoridades públicas vigilen que los avances tecnológicos no terminen profundizando la exclusión laboral. También sostuvo que el acceso al trabajo para toda la población debe mantenerse como una prioridad de las políticas públicas y de los procesos económicos.

En ese sentido, defendió el compromiso de los Gobiernos con políticas estables que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social, así como una distribución más justa de las oportunidades. El pontífice planteó que la economía, el mercado y el Estado deben contribuir a ese objetivo bajo un marco ético.