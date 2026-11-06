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Economía

Presupuesto 2027 excluye CTS al 100% para CAS que cumplan 70 años y bono de S/3.000 para personal de salud

El texto sustitutorio del Presupuesto 2027 no incorporó el pago íntegro de la CTS para trabajadores CAS que cesen por límite de edad, el aumento de una bonificación para profesionales de salud ni S/5 millones para ampliar las plazas de residentado odontológico.

La discusión presupuestal dejó pendientes demandas de trabajadores estatales y del sector salud que buscan mejorar sus condiciones laborales y ampliar la atención especializada en el país.
La discusión presupuestal dejó pendientes demandas de trabajadores estatales y del sector salud que buscan mejorar sus condiciones laborales y ampliar la atención especializada en el país.Congreso de la República del Perú
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El dictamen del Presupuesto Público 2027 dejó fuera propuestas orientadas a mejorar los beneficios económicos de trabajadores del Estado. Entre ellas figuran el pago del 100% de la compensación por tiempo de servicios (CTS) a los servidores CAS que cumplan 70 años y cesen durante 2026 o 2027, así como elevar de S/1.500 a S/3.000 mensuales una bonificación para profesionales de salud pública.

Los pedidos fueron expuestos durante el debate presupuestal por los congresistas Ernesto Zunini y Jessica Benítez. Sin embargo, no fueron incorporados en el texto sustitutorio aprobado por la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República el 5 de noviembre.

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Trabajadores CAS no recibirían el 100% de CTS al cesar por límite de edad

Zunini trasladó a la comisión el pedido del Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación (Minedu) para que los servidores que terminen su vínculo laboral por límite de edad durante 2026 y 2027 reciban el 100% de su CTS. La solicitud buscaba establecer una excepción al cronograma progresivo del beneficio para quienes se retiren al cumplir 70 años.

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La Ley 32563 y el Decreto Supremo 142-2026-EF establecen que la base de cálculo de la CTS aumentará gradualmente hasta alcanzar el 100% de la última remuneración mensual por cada año de servicio. El porcentaje equivale al 10% en 2026, subirá al 20% en 2027, llegará al 30% en 2028 y al 50% en 2029. Recién desde 2030 se aplicará el 100%.

Como la compensación se paga al término del vínculo laboral, un trabajador CAS que cese en 2027 recibirá el beneficio calculado con el porcentaje correspondiente a ese año. La propuesta de Zunini buscaba que quienes se retiren por cumplir el límite de edad accedan al monto íntegro sin tener que esperar hasta 2030.

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Este planteamiento es distinto de la propuesta para permitir que determinados trabajadores CAS continúen laborando voluntariamente después de cumplir 70 años. Esta última iniciativa, también discutida durante el debate presupuestal, buscaba ampliar el periodo de permanencia laboral y no establecer un pago excepcional de CTS al momento del cese.

Piden elevar de S/1.500 a S/3.000 bonificación para profesionales de salud

Otro de los pedidos que no pasó al texto sustitutorio fue el incremento de la bonificación por puesto en servicios de salud pública. La congresista Jessica Benítez solicitó elevar de S/1.500 a S/3.000 mensuales el monto que reciben los profesionales comprendidos en las condiciones establecidas para esta compensación.

La propuesta suponía duplicar el beneficio económico para el personal del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y los gobiernos regionales que cumpliera con los requisitos correspondientes.

El Decreto Supremo 108-2017-EF establece la bonificación de S/1.500 mensuales para los profesionales comprendidos en los puestos y condiciones previstos en la norma. El planteamiento presentado durante el debate presupuestal buscaba elevar ese monto a S/3.000, pero el incremento no aparece en las disposiciones del texto sustitutorio aprobado por la comisión.

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La congresista también solicitó asignar S/5 millones para fortalecer y ampliar las plazas de residentado odontológico a nivel nacional, con prioridad para las regiones que registran mayores brechas. El pedido estaba orientado a incrementar las oportunidades de formación de especialistas en odontología y atender la necesidad de profesionales en distintas zonas del país.

Sin embargo, esta asignación tampoco fue incorporada en el documento presupuestal. Por tanto, el texto aprobado por la Comisión Bicameral no contempla los recursos adicionales solicitados para ampliar las plazas de residentado odontológico durante 2027.

Ambas propuestas se suman a los pedidos laborales y presupuestales que fueron expuestos durante las sesiones de debate, pero que no quedaron recogidos en el dictamen final de la comisión. El dictamen todavía debe debatirse y votarse en el Pleno del Congreso.

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