Alianza Lima vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver partido de la Liga Peruana de Vóley Luego de perder el invicto ante San Martín, las victorianas buscan recuperar terreno en la Liga Peruana de Vóley. Sigue la transmisión del Alianza Lima vs Wanka.

Alianza Lima se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones. Foto: composición LR/Alianza Lima/Deportivo Wanka

Alianza Lima se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones. Foto: composición LR/Alianza Lima/Deportivo Wanka

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY? El partido adelantado de la décima fecha de la Liga Peruana de Vóley empezará a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV. Asimismo, podrás seguir el punto a punto a través de la cobertura online gratis de La República.

El conjunto victoriano decidió disputar este compromiso con anticipación debido a que en las próximas semanas tendrá que disputar el Mundial de Clubes de Vóley 2026.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Wanka?

El duelo entre Alianza Lima vs Deportivo Wanka se disputará este miércoles 18 de noviembre y arrancará a las 5.30 p. m. (hora peruana). Esta es la programación de horarios para los países del continente:

Colombia y Ecuador: 5.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 7.30 p. m.

Canal para ver Alianza Lima vs Deportivo Wanka

Alianza Lima vs Deportivo Wanka se puede ver EN VIVO a través de la transmisión de Latina TV (canal 2), donde podrás disfrutarlo por señal abierta. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿Dónde juega Alianza Lima vs Deportivo Wanka?

El encuentro entre Alianza Lima vs Deportivo Wanka se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Deportivo Wanka por internet?

La transmisión en línea de los partidos del campeonato peruano está a cargo de la aplicación de Latina, por la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y de la página en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Entradas para Alianza Lima vs Deportivo Wanka

La venta de entradas para el encuentro entre Alianza Lima vs Deportivo Wanka se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus. Estos son los precios para asistir al partido.