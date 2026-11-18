Cuba señaló que la paralización de proyectos resta legitimidad a las instituciones ante la ciudadanía.

Cuba señaló que la paralización de proyectos resta legitimidad a las instituciones ante la ciudadanía. Andina

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, afirmó que el 40% de la inversión pública de los últimos diez años está paralizada. Durante la sustentación del presupuesto público para 2027 ante el Pleno del Congreso, cuestionó que el Estado destine recursos a proyectos que finalmente no se culminan.

"Vimos con estupor que 40% de la inversión pública en los últimos 10 años está paralizada. No, esto no puede ser. Hacemos esfuerzo importante para recaudar, venimos acá, se aprueban presupuestos, pero no se terminan", manifestó el titular del MEF.

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Cuba sostuvo que esta situación también perjudica la legitimidad de las instituciones ante la ciudadanía. "Es una situación muy incómoda y que hace daño también a la democracia misma y no la valida, no la legitima en la ciudadanía", afirmó.

Cuba anuncia cambios en la gestión de la inversión pública

El ministro incluyó la mejora de la inversión pública entre los asuntos que el Gobierno busca abordar mediante grupos de trabajo. Según explicó ante los parlamentarios, estos equipos también desarrollan propuestas sobre formalización laboral, acceso al crédito y cumplimiento tributario.

Respecto a la inversión pública, Cuba aseguró que el MEF impulsará mejoras en la gestión de los proyectos. "Vamos a avanzar fuertemente en el Ministerio de Economía y Finanzas que me toca conducir en el tema de la gestión para la inversión pública", señaló.

Sin embargo, durante su exposición no precisó qué medidas se implementarán, qué entidades estarán a cargo ni qué metas se establecerán para reducir la paralización de proyectos. Tampoco explicó la metodología utilizada para calcular el 40% que mencionó ante el Congreso.

MEF proyecta un crecimiento de 3,4% para 2027

Durante la sustentación, Cuba señaló que el Ejecutivo elaboró el presupuesto del próximo año con una proyección de crecimiento económico de 3,4%, la misma tasa prevista para 2026. El ministro calificó estos supuestos como conservadores debido a los efectos del fenómeno El Niño y a los riesgos externos, entre ellos el incremento del precio del petróleo y la volatilidad de las tasas de interés internacionales.

El titular del MEF sostuvo que, una vez superado el impacto del fenómeno climático, la economía podría crecer al menos 4%. También indicó que, si la actividad económica avanza por encima de las previsiones del presupuesto, el Gobierno regresaría al Congreso para solicitar créditos suplementarios.

Gobiernos locales concentran el 70,1% de las obras paralizadas

El problema de las obras inconclusas también compromete la capacidad de ejecución de los distintos niveles de gobierno. El informe de la Contraloría General de la República, con cifras a diciembre de 2025, identificó 2.416 proyectos paralizados en el país, con una inversión actualizada de S/67.139 millones. De ese total, quedaban S/32.243 millones pendientes de ejecución.

La mayor cantidad de proyectos detenidos correspondía a los gobiernos locales, que concentraban el 70,1% del total. Las entidades del Gobierno nacional reunían el 16%, mientras que los gobiernos regionales representaban el 13,9%, según la distribución consignada en la Cuenta General de la República de 2025.

La falta de presupuesto también representa un obstáculo para reactivar estas inversiones. Al cierre de 2025, solo 911 de las 2.416 obras paralizadas contaban con Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para ese año; las otras 1.505 no tenían recursos asignados en ese instrumento.

Estas cifras muestran que el desafío anunciado por Cuba no se limita a mejorar la gestión dentro del MEF. La reactivación de los proyectos también requiere coordinación con las entidades nacionales, regionales y locales responsables de ejecutarlos. El ministro, sin embargo, no presentó un plan ni un cronograma para concretar ese objetivo durante su exposición ante el Congreso.