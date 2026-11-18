Toma de la PUCP: estudiantes ocupan puertas de la universidad en protesta por alza de pensiones La Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUC) informó que un grupo de alumnos tomó las puertas del campus. La protesta ocurre en rechazo al incremento de la boleta y a procesos disciplinarios. Gremio acusa a las autoridades de cerrar el diálogo.

Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) tomaron las puertas de la institución en protesta por el alza de pensiones y acciones disciplinarias contra compañeros.

Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) tomaron las puertas de la institución en protesta por el alza de pensiones y acciones disciplinarias contra compañeros.

Un grupo de estudiantes autoorganizados tomó este miércoles las puertas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en el marco de las protestas estudiantiles contra el alza de pensiones y los procesos disciplinarios iniciados contra alumnos.

La Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUC) informó a través de sus redes sociales que las puertas de la universidad fueron tomadas por estudiantes organizados y solicitó apoyo para quienes participan de la protesta. Asimismo, se difundieron pedidos de cartulinas, sprays y plumones para las manifestaciones.

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La situación se registra mientras permanece la presencia de efectivos policiales en los exteriores del campus. Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de tensión entre agentes policiales y jóvenes que participan de la protesta. En uno de los registros se observa a policías utilizando sus bastones contra estudiantes.

Toma de la PUCP: estudiantes ocupan puertas de la universidad en protesta por alza de pensiones

¿Por qué protestan los estudiantes de la PUCP?

De acuerdo con el comunicado difundido por la FEPUC, el conflicto se remonta a los acuerdos suscritos entre los representantes estudiantiles y las autoridades universitarias el 21 de mayo.

Según el gremio, uno de los compromisos consistía en conformar una Mesa de Diálogo paritaria y vinculante que tendría participación en las decisiones relacionadas con el sistema de escalas de pago de la universidad.

Asimismo, los estudiantes sostienen que el rectorado se comprometió a no solicitar sanciones contra quienes habían participado en las protestas.

Sin embargo, la FEPUC afirma que meses después se notificó la apertura de procesos disciplinarios contra nueve estudiantes. Según su versión, estos procedimientos podrían derivar en suspensiones de hasta 32 semanas.

El gremio señala que dichos procesos tienen como origen una denuncia de la Oficina de Seguridad, adscrita al Vicerrectorado de Administración, y que estos nueve casos se sumaron a otros nueve expedientes que los estudiantes califican como parte de una "persecución".

Ante esta situación, los representantes estudiantiles comunicaron su retiro de la Mesa de Diálogo y de la Comisión Asesora de Pensiones hasta que, según indicaron, se resuelva la situación de los alumnos sometidos a procesos disciplinarios.

Toma de la PUCP EN VIVO: estudiantes ocupan tres puertas y denuncian ruptura de acuerdos con el rectorado

Reclaman que comisión de pensiones continuó sin estudiantes

Otro de los puntos cuestionados por los estudiantes está relacionado con el funcionamiento de la Comisión Asesora de Pensiones.

La FEPUC sostiene que, pese al retiro de sus representantes, esta comisión continuó sesionando sin participación estudiantil. El gremio contrasta esta situación con la Mesa de Diálogo, cuya actividad sí habría quedado suspendida debido a que no contaba con el quórum requerido para la participación de los representantes de los estudiantes.

Los dirigentes universitarios aseguran que ahora el rectorado pretende utilizar el informe final de la Comisión Asesora de Pensiones para sustentar la implementación del nuevo sistema de escalas de pago.

Según el comunicado, esta decisión podría ser abordada en la última sesión del Consejo Universitario, cuando ya hayan terminado los exámenes finales y exista una menor presencia de estudiantes en el campus.

Para la FEPUC, esto implicaría dejar de lado la Mesa de Diálogo acordada en mayo y permitir que una instancia en la que los representantes estudiantiles no participaron termine definiendo un aspecto que afecta directamente a la comunidad universitaria.

"Una universidad debería manejarse de manera transparente y democrática, no a puerta cerrada y a espaldas de toda la comunidad universitaria", sostiene el gremio en su pronunciamiento.

Toma de la PUCP: estudiantes ocupan puertas de la universidad en protesta por alza de pensiones

Rectorado de la PUCP rechaza bloqueo de accesos y pide restablecer la circulación

En un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, el Rectorado de la PUCP expresó su "más enérgico rechazo" a las acciones de un grupo de estudiantes que estaría impidiendo el libre tránsito en las puertas de acceso al campus ubicadas en la avenida Universitaria.

La universidad precisó que, pese a las restricciones en esos puntos, permanecen habilitados el acceso peatonal de Ceprepuc y Urumamba, así como los accesos peatonales y vehiculares de la avenida Riva Agüero. El Rectorado sostuvo que ninguna discrepancia o demanda justifica impedir el libre tránsito ni afectar los derechos de otros integrantes de la comunidad universitaria.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los estudiantes que realizan estas acciones a dejar de afectar al resto de la comunidad y permitir el restablecimiento de la libre circulación. La posición del Rectorado se conoce mientras la FEPUC sostiene que la medida de fuerza responde al presunto incumplimiento de los acuerdos alcanzados con las autoridades universitarias en mayo.

Toma de la PUCP: estudiantes ocupan puertas de la universidad en protesta por alza de pensiones

Senadora pide garantías para alumnos

La senadora Mirtha Vásquez también se pronunció sobre la situación. A través de sus redes sociales señaló que se reportaba una nueva toma de la PUCP en rechazo al incremento de pensiones y a los procesos disciplinarios contra estudiantes.

Vásquez cuestionó la presencia policial en los exteriores y pidió garantizar la integridad de los alumnos. "Exigimos garantías para la integridad de los alumnos e invocamos al diálogo urgente entre las partes", señaló.

La protesta se produce en medio de las demandas de estudiantes de la PUCP respecto a las condiciones económicas de la universidad y las medidas disciplinarias adoptadas contra algunos alumnos. Hasta el momento, los estudiantes mantienen la convocatoria a permanecer en el lugar. La República viene siguiendo el desarrollo de la protesta.