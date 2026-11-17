Partidos de hoy, miércoles 18 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 y en la Champions League Femenina.

Los partidos del miércoles 18 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, Champions League Femenina y de los distintos campeonatos sudamericanos. Entre los duelos destacados de hoy figuran Real Madrid vs Inter, Chelsea contra PSG y Corinthians ante Botofogo. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Este miércoles continúa la última fecha del Torneo Clausura con el duelo Alianza Atlético vs Melgar. De igual forma, habrá acción en el continente sudamericano con partidos en las ligas de Bolivia, Brasil y Venezuela.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Alianza Atlético vs Melgar

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Champions League Femenina HOY

Häcken vs Manchester City

Hora: 12.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Real Madrid vs Inter

Hora: 12.45 p. m.

Canal: ESPN

Chelsea vs PSG

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Juventus vs Leuven

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY

Always Ready vs Real Potosí

Hora: 6.30 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

Coritiba vs Santos

Hora: 5.30 p. m.

Canal: Fanatiz

Remo vs Chapecoense

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Fanatiz

Cruzeiro vs Palmeiras

Hora: 6.30 p. m.

Canal: TNT Sports

Flamengo vs Athletico-PR

Hora: 6.30 p. m.

Canal: SporTV

Corinthians vs Botofogo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Fanatiz

Gremio vs Bahía

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Fanatiz

Partidos de la Copa de Venezuela HOY