Partidos de hoy, miércoles 18 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 y en la Champions League Femenina.
Los partidos del miércoles 18 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, Champions League Femenina y de los distintos campeonatos sudamericanos. Entre los duelos destacados de hoy figuran Real Madrid vs Inter, Chelsea contra PSG y Corinthians ante Botofogo. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
Este miércoles continúa la última fecha del Torneo Clausura con el duelo Alianza Atlético vs Melgar. De igual forma, habrá acción en el continente sudamericano con partidos en las ligas de Bolivia, Brasil y Venezuela.
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Alianza Atlético vs Melgar
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Champions League Femenina HOY
- Häcken vs Manchester City
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Real Madrid vs Inter
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Chelsea vs PSG
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Juventus vs Leuven
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY
- Always Ready vs Real Potosí
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Coritiba vs Santos
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Fanatiz
- Remo vs Chapecoense
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Fanatiz
- Cruzeiro vs Palmeiras
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Flamengo vs Athletico-PR
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: SporTV
- Corinthians vs Botofogo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Fanatiz
- Gremio vs Bahía
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Fanatiz
Partidos de la Copa de Venezuela HOY
- Carabobo vs Zamora
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: FUTVE
- Deportivo Táchira vs Puerto Cabello
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: FUTVE
- Universidad Central vs Caracas
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: FUTVE