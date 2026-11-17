La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop Ltda. luego de que la institución no lograra superar los problemas patrimoniales que motivaron su intervención. Tras esta decisión, se habilitó un mecanismo para que los socios recuperen sus depósitos protegidos, con una cobertura máxima de S/5.000 por persona.

Desde el viernes 13 de noviembre de 2026, los depositantes incluidos en el primer padrón de beneficiarios pueden solicitar la devolución de sus ahorros mediante el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC). Para acceder al dinero, deberán verificar previamente su inclusión en la relación oficial publicada por la SBS.

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¿Cómo recuperar los ahorros de Financoop tras su disolución?

Los socios cuyos depósitos están cubiertos por el seguro cooperativo pueden iniciar el procedimiento de cobro a través del Banco de Crédito del Perú (BCP), entidad encargada de atender a los beneficiarios habilitados.

El proceso comienza con la consulta del padrón disponible en el portal de la SBS, dentro de la sección correspondiente a cooperativas en disolución. Una vez confirmada su inclusión, el depositante podrá acudir a una oficina del BCP para solicitar el pago, que se realizará mediante una transferencia a su nombre.

La cobertura alcanza un máximo de S/5.000 por socio e incluye los intereses generados por los depósitos protegidos. Sin embargo, este mecanismo no comprende las aportaciones de capital social realizadas para formar parte de la cooperativa.

La SBS también informó que la primera relación de beneficiarios será actualizada progresivamente. Por ello, quienes todavía no aparezcan en el padrón deberán mantenerse atentos a las siguientes publicaciones oficiales.

Para resolver dudas sobre el procedimiento, los afectados pueden comunicarse gratuitamente al 0800-10840 o escribir al correo financoop@coopacendisolucion.pe.

¿Por qué la SBS decidió disolver la cooperativa Financoop?

La medida fue establecida mediante la Resolución SBS N.° 02657-2026, emitida el 4 de noviembre y publicada el 6 del mismo mes. El documento señala que Financoop no consiguió acreditar la recuperación de su capital social y reserva cooperativa dentro del plazo otorgado por el organismo supervisor.

Según la información financiera evaluada por la SBS, al 31 de marzo de 2026 la cooperativa registraba un patrimonio negativo de S/1.958.037,69. Esta situación motivó que fuera sometida a un régimen de intervención el 24 de septiembre.

Durante ese proceso, los representantes de la institución tuvieron la posibilidad de demostrar que habían corregido la situación que originó la intervención. No obstante, el plazo venció el 24 de octubre sin que se acreditara una solución satisfactoria.

En consecuencia, la SBS declaró su disolución y dispuso su exclusión del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

La resolución también contempla la designación de administradoras temporales para gestionar los bienes, obligaciones y demás procedimientos correspondientes a la cooperativa durante esta etapa.

¿Qué depósitos están protegidos por el seguro cooperativo?

El Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo es un mecanismo creado para proteger los ahorros de los socios de cooperativas que cumplen las condiciones establecidas por la normativa vigente.

En el caso de Financoop, la protección alcanza hasta S/5.000 por depositante. Este respaldo corresponde a los depósitos nominativos cubiertos y sus respectivos intereses, pero no garantiza la devolución de los aportes de capital social.

La SBS recomienda a los afectados consultar los canales oficiales para conocer las actualizaciones del padrón y obtener información sobre el proceso de devolución.