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Cusco: ratifican siete años de cárcel para exgobernador Jorge Acurio y ordenan su captura

La exautoridad regional fue condenada por colusión en el caso de la compra irregular de más de 54 mil bolsas de cemento para obras de San Sebastián. Su paradero sería desconocido.

Jorge Acurio Tito fue sentenciado a 7 años. Foto: Difusión
Jorge Acurio Tito fue sentenciado a 7 años. Foto: Difusión
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El exgobernador regional del Cusco, Jorge Acurio Tito, deberá cumplir siete años de prisión efectiva. La Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Cusco confirmó la condena en su contra por el delito de colusión y ordenó su inmediata ubicación y captura. La exautoridad tendría actualmente paradero desconocido.

La sentencia está relacionada con irregularidades en la adquisición de 54.020 bolsas de cemento durante 2009, cuando Acurio se desempeñaba como autoridad municipal de San Sebastián. Según la investigación, el municipio pagó más de un millón de soles por el material que la empresa proveedora no entregó dentro del plazo establecido.

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La sala también confirmó las condenas de otros seis implicados. La pena más alta fue para Néstor Andrés Machaca, sentenciado a 12 años de prisión por colusión y peculado. Otros exfuncionarios y representantes vinculados al proceso recibieron penas de entre cuatro y seis años de cárcel efectiva.

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Condenas para los implicados

La resolución judicial ratificó las penas impuestas a los involucrados en la adquisición irregular. Además de los siete años de prisión para Acurio, Néstor Andrés Machaca Valero recibió 12 años de cárcel por los delitos de colusión y peculado.

María Teresa Guerra Zambrano, Julio César Yauri Bustos y Helio Herbert Molina Aranda fueron condenados a seis años de prisión efectiva cada uno. En tanto, William Abelardo Cavero Rivera recibió cuatro años de prisión.

Por su parte, Noé José Pari Pacho fue sentenciado a cinco años de pena privativa de libertad, pero su condena fue convertida en 260 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

Pagaron por cemento que nunca llegó

Los hechos se remontan a 2009, cuando la Municipalidad Distrital de San Sebastián convocó una licitación pública para adquirir 54.020 bolsas de cemento, valorizadas en más de 1,1 millones de soles. El material estaba destinado a cuatro obras públicas del distrito.

El contrato fue suscrito el 16 de junio de 2009 con la empresa Corporación Urpi S.A.C., representada por Efraín Darío Flores Mamani y William Abelardo Cavero Rivera. Sin embargo, el proveedor no cumplió con entregar el cemento dentro del plazo establecido.

Pese a esta situación, el 19 de junio de ese año se autorizó el pago del 100% del contrato. Para concretar el desembolso, se habrían utilizado informes y actas de recepción que consignaban una supuesta entrega del material. Entre estos documentos figuraban actas suscritas por el residente de obra Néstor Andrés Machaca Valero.

Las irregularidades en la documentación y el pago por un material que no habría sido entregado sustentaron las acusaciones por colusión y peculado, delitos por los que se impusieron las condenas ahora ratificadas por la instancia superior.

Reparación civil

Además de las penas de prisión, los sentenciados deberán pagar de manera solidaria 600 mil soles por concepto de reparación civil, más los intereses legales generados desde el 19 de junio de 2009.

De ese monto, 200 mil soles corresponden al delito de peculado doloso y deberán ser asumidos solidariamente por Néstor Andrés Machaca Valero, William Abelardo Cavero Rivera y Efraín Darío Flores Mamani.

Los otros 400 mil soles corresponden al delito de colusión.

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