Julio Velarde advierte que alza de combustibles dificulta bajar la inflación y prevé impacto temporal de El Niño

El encarecimiento de los combustibles está dificultando que la inflación siga bajando, advirtió Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Durante la 60.ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), el funcionario señaló que los derivados del petróleo han subido más que el crudo y que el precio del diésel alcanzó un nivel equivalente al que tendría si el barril de petróleo costara US$200. También consideró que el impacto de El Niño sobre la economía mundial sería temporal.

"Los derivados del petróleo han subido bastante más, el precio del diésel está en un nivel como si el petróleo estuviera a 200 dólares (el barril). Pese a todo ello vemos que por estos días sí está descendiendo el precio. Veremos qué pasa más adelante", manifestó Velarde.

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La advertencia sobre los combustibles se produce en un escenario en el que los precios internos todavía registran incrementos importantes. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la inflación nacional llegó a 4,83% en los últimos doce meses hasta octubre, mientras que en Lima Metropolitana alcanzó 5,25%.

Combustibles acumulan alza de 44,92% en los últimos doce meses

El incremento de los combustibles también se refleja en las cifras del INEI. A nivel nacional, los precios de los combustibles y lubricantes para equipos de transporte personal acumularon un aumento de 44,92% entre noviembre de 2025 y octubre de 2026. Solo durante octubre, este rubro avanzó 3,83%.

En Lima Metropolitana, el incremento anual de este grupo llegó a 43,67%. Entre los productos que subieron durante octubre estuvieron el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular, con 5,8%; el gasohol, con 3,8%; y el petróleo diésel, con 1,7%.

El encarecimiento también alcanzó los servicios de transporte. A nivel nacional, esta división registró un aumento mensual de 0,89% y acumuló una variación de 14,52% en los últimos doce meses. En Lima, el incremento anual llegó a 15,75%.

Estas variaciones se producen en un contexto en el que el combustible representa un componente de los costos de operación del transporte de mercancías y pasajeros. Su evolución será relevante para determinar si las presiones sobre los precios se mantienen durante los próximos meses.

El Niño Costero mantendría magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027

Sobre el fenómeno climático, Velarde consideró que la reacción de los mercados internacionales sería importante, pero no tendría efectos prolongados sobre la economía mundial.

"El riesgo de esto [Fenómeno El Niño] no creo que sea tan duradero. Es una cosa temporal sí, pero va a afectarnos a todos", señaló durante su intervención. También sostuvo que el fenómeno no tendría la magnitud suficiente para arrastrar a la economía mundial hacia una caída prolongada.

Sin embargo, el escenario climático previsto para el Perú mantiene riesgos durante los próximos meses. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) informó que El Niño Costero conservaría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y disminuiría gradualmente hasta junio de ese año.

Entre noviembre de 2026 y enero de 2027, se esperan precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte, costa central y sectores de la sierra occidental. Los caudales de los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque también podrían superar sus valores habituales. Desde diciembre, esta tendencia alcanzaría las cuencas del Chillón, Rímac y Lurín.

El escenario supone riesgos para las actividades agrícolas y la infraestructura expuesta a inundaciones. El ENFEN también advirtió que los reservorios de Tinajones, en Lambayeque, y Paucarani, en Tacna, continuarían con niveles bajos. Un eventual déficit de lluvias en la sierra sur y sur-centro oriental podría comprometer las reservas de agua destinadas a la campaña agrícola de 2027.

Pesca también enfrenta cambios por el calentamiento del mar

El impacto de El Niño Costero también alcanza a los recursos marinos. Según las proyecciones del ENFEN, la anchoveta permanecería profundizada y cerca de la costa, una condición que limitaría su disponibilidad como alimento para sus depredadores.

Las condiciones cálidas del mar ya incidieron en la actividad extractiva. El Ministerio de la Producción (Produce) dispuso concluir la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro desde el 21 de agosto de 2026, tras la recomendación del IMARPE ante un escenario oceanográfico y biológico desfavorable. La evaluación científica encontró que el 65% de los ejemplares disponibles eran juveniles y que la anchoveta presentaba bajos niveles de contenido graso. La decisión respondió a la necesidad de proteger la renovación del recurso.