Protesta de dirigentes en Puno contra la adenda con Cálidda, que contempla el abastecimiento de gas natural mediante cisternas.

Protesta de dirigentes en Puno contra la adenda con Cálidda, que contempla el abastecimiento de gas natural mediante cisternas. La República

Dirigentes del Comité Nacional de Lucha salieron a protestar frente al Gobierno Regional de Puno contra la adenda al contrato con Cálidda, la empresa que abastece de gas natural a Lima y Callao. Su reclamo va al fondo de la propuesta, porque el Gobierno plantea llevar el gas de Camisea en cisternas hacia plantas de regasificación en distintas regiones, en vez de apostar por una red de ductos que permita desarrollar la industria.

Detrás de la protesta hay una demanda que el sur del país arrastra desde hace años, la de tener infraestructura energética para aprovechar Camisea más allá del consumo doméstico. Para los dirigentes, que unas cuantas viviendas tengan gas natural no resuelve nada si la región quiere atraer inversiones y hacer crecer su producción.

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Puno cuestiona adenda con Cálidda por alcance del proyecto de gas virtual

El contrato, valorizado en más de US$1.830 millones, contempla trasladar gas natural en cisternas desde Camisea para descargarlo en plantas regasificadoras. En Puno, el proyecto permitirá que mil hogares del centro poblado de Jallihuaya accedan al servicio domiciliario, con un costo mensual promedio de S/24.

Sin embargo, Lucio Callo, dirigente del Comité Nacional de Lucha, sostuvo que esta cobertura resulta insuficiente frente a las necesidades de la región. A su juicio, la propuesta termina beneficiando a un grupo reducido de usuarios y no contempla el abastecimiento que requerirían actividades económicas de mayor escala.

“Lo que aquí necesitamos es gas natural en ducto para generar industria, mínimo una petroquímica (…) Ese gas virtual solo es para un número pequeño de ciudadanos”, cuestionó.

Gasoducto Sur Peruano, el reclamo para desarrollar industria

La exigencia de los dirigentes apunta a la construcción del Gasoducto Sur Peruano, proyecto que permitiría transportar gas natural por tuberías hacia las regiones del sur. La diferencia con el esquema de cisternas está en la infraestructura y su capacidad para atender distintos niveles de demanda, especialmente la de industrias que requieren un suministro continuo de energía.

Este reclamo llega justo cuando el Gobierno anunció la reactivación del Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT-Gas), una iniciativa que busca retomar el proyecto del gasoducto, paralizado desde 2017. Aunque ambas propuestas forman parte del debate sobre cómo llevar gas natural a más peruanos, los dirigentes sostienen que distribuirlo en cisternas no reemplaza la infraestructura que vienen exigiendo para sus regiones.

Gobernador de Puno defiende llegada de gas natural mediante cisternas

Por su parte, Richard Hancco, gobernador de Puno, defendió la ampliación del servicio y sostuvo que la llegada del gas natural debe entenderse como un primer paso.

“Nadie ha dicho que el gas que traerá Cálidda solucionaría todo el problema. Es un comienzo y lo que se está haciendo para nosotros está bien. El gas que llegará luego se ampliará a Ilave, Azángaro y Juliaca”, señaló.

La autoridad regional señaló que el abastecimiento llegará poco a poco a otras localidades. Aun así, queda la duda de si este sistema servirá también a las empresas y a la producción, o si el desarrollo industrial de Puno seguirá esperando que se concrete una red de ductos.