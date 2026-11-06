Elmer Cuba: feriados que caigan entre martes y viernes serán trasladados a los lunes desde 2027

El titular del MEF señaló que los días festivos también representan una pérdida de ingresos para los trabajadores informales que dependen de sus ventas diarias.

El titular del MEF señaló que los días festivos también representan una pérdida de ingresos para los trabajadores informales que dependen de sus ventas diarias. MEF

Los feriados que coincidan con martes, miércoles, jueves o viernes serán trasladados al lunes más cercano desde 2027. Así lo anunció este viernes el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, quien explicó que la decisión busca reducir el impacto de los días festivos a mitad de semana sobre la actividad económica y la productividad del país.

“Lo que se ha decidido es el próximo año moverlos a los lunes. No va a caer el número absoluto de feriados, sino moverlos a los lunes”, señaló el titular del MEF durante una entrevista en RPP.

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Cuba cuestionó que durante el último periodo presidencial y congresal se hayan incorporado tres nuevos feriados, al considerar que el aumento de días festivos tiene consecuencias sobre la productividad y los ingresos. Para el ministro, estas interrupciones no afectan únicamente a las empresas, sino también a quienes dependen de sus actividades diarias para generar recursos.

¿Qué feriados cambiarán de fecha desde 2027?

El planteamiento establece que los feriados que coincidan con días laborables entre martes y viernes pasarán al lunes más cercano. Sin embargo, el esquema contempla excepciones para fechas tradicionales como Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

En la práctica, los feriados que caigan martes, miércoles o jueves podrían trasladarse al lunes anterior, mientras que los que coincidan con viernes pasarían al lunes siguiente. De esta manera, se busca concentrar los descansos al inicio de la semana y evitar que se interrumpan las actividades productivas durante las jornadas laborales.

La reorganización no supone una reducción de los 16 feriados nacionales que contempla actualmente el calendario peruano. Por el contrario, se mantendría la cantidad de días festivos, aunque cambiarían algunas de sus fechas de celebración.

El Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030 del MEF también recoge esta propuesta y señala que la modificación apunta a dinamizar el turismo interno y mitigar el impacto de los descansos de mitad de semana sobre la continuidad de las actividades económicas.

Elmer Cuba cuestiona impacto de feriados en trabajadores informales

El ministro advirtió que los días festivos también tienen consecuencias para los trabajadores que se desempeñan en la informalidad, quienes no necesariamente cuentan con un descanso remunerado y pueden dejar de percibir ingresos cuando no realizan sus actividades.

“Sobre todo para la gran mayoría de peruanos que no gozan de ese beneficio porque están en el mundo informal, porque en ese día dejan de vender”, sostuvo.

A diferencia de los trabajadores formales, que cuentan con el derecho al descanso remunerado durante los feriados, quienes dependen de sus ventas diarias pueden ver reducidos sus ingresos cuando dejan de atender sus negocios o realizar sus actividades comerciales.

Cuba reconoció que la propuesta de largo plazo contemplaba reducir la cantidad de feriados nacionales. Sin embargo, el cambio previsto para 2027 apunta a modificar su distribución durante la semana, sin eliminar días festivos del calendario.