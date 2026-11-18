Temblor en Perú hoy EN VIVO, miércoles 18 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este miércoles 18 de noviembre.
¿Dónde ocurrió el último sismo de este miércoles 18 de noviembre en Perú? Revisa aquí la magnitud, epicentro, profundidad y hora de acuerdo con los reportes oficiales sobre el temblor del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Video destacado
ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+
Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 17 de noviembre
Perú mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica
El Instituto Geofísico del Perú cuenta con herramientas de observación de la actividad sísmica. Entre ellas se encuentra PerúSísmico, plataforma que permite consultar eventos por región, fecha, magnitud y profundidad.
Los terremotos podrían comenzar mucho antes de que la Tierra tiemble
Los terremotos no comienzan con el movimiento brusco que las personas sienten bajo sus pies. Antes de que una falla libere una enorme cantidad de energía, puede existir una etapa silenciosa en la que una pequeña zona de la superficie interna empieza a romperse de forma lenta. Un estudio revela cómo ese proceso puede transformarse de manera repentina en una fractura rápida capaz de generar ondas sísmicas.
¿Dónde se concentra la mayor actividad sísmica en Perú, según IGP?
Según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), la mayor actividad sísmica y frecuencia de eventos en el país se concentra principalmente en las regiones de Lima, Arequipa e Ica, seguidas por Junín, Ucayali y Pasco.
En otros países suele emplearse una sola palabra para este tipo de fenómenos
- En Estados Unidos se usa el término “earthquake”.
- En Francia y México acostumbran decir “temblor”.
- En Perú, en cambio, se recurre a distintas denominaciones según la percepción del daño ocasionado.
Por ello, el IGP opta oficialmente por la palabra “sismo”, con el fin de evitar lecturas subjetivas vinculadas con la magnitud del evento o con sus efectos registrados.
¿Cuándo se considera terremoto y cuándo es temblor?
En Perú, es habitual que muchas personas empleen indistintamente las palabras “temblor”, “sismo” y “terremoto” para referirse a un movimiento de la tierra, aunque no siempre se distinguen con precisión sus diferencias. De acuerdo con lo señalado por el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, a Agencia Andina, los tres términos aluden técnicamente al mismo fenómeno, aunque en el lenguaje común suelen vincularse con distintos niveles de afectación.
El especialista también indicó que el IGP utiliza distintos sistemas para evaluar el comportamiento de un sismo. Uno de ellos mide la aceleración del suelo y otro analiza el nivel de daño observado en superficie mediante la escala de Mercalli, que va del grado I al XII.
¿Por qué el Perú es considerado zona sísmica?
La localización del Perú nos sitúa en el conocido Círculo de Fuego del océano Pacífico, zona que concentra el 85 % de la actividad sísmica mundial y que es compartida también por los países de América Central, Chile, Alaska, Japón, entre otros. Por lo tanto, la costa peruana está afectada por el cruce de dos placas tectónicas: la de Nazca y la Continental, provocando, en su fricción, el fenómeno.
¿Qué son las réplicas?
Las réplicas son movimientos sísmicos que pueden registrarse después de un evento principal mientras la zona afectada se reajusta. Su cantidad, magnitud y duración son variables, por lo que conviene permanecer atento a las recomendaciones oficiales.
¿Un sismo en la costa siempre genera un tsunami?
No todos los sismos registrados cerca del litoral generan un tsunami. La evaluación depende de factores como la ubicación, la magnitud y las características del movimiento, por lo que la población debe esperar los comunicados de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra.
Evita utilizar los ascensores durante un sismo
Durante un sismo no se recomienda utilizar ascensores, debido a que el suministro eléctrico podría interrumpirse o el sistema quedar detenido. La evacuación debe realizarse de manera ordenada por las rutas previamente señalizadas cuando las condiciones lo permitan.
¿Por qué no se debe saturar las líneas telefónicas?
Después de un sismo, se recomienda evitar llamadas prolongadas para no congestionar las redes de comunicación. Los mensajes de texto o las aplicaciones de mensajería pueden utilizarse para informar brevemente a familiares sobre la situación.
¿Qué hacer después de un sismo?
- Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.
- Llamar a los números de emergencia como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.
- Auxilia a los heridos.
- Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca de casas que han sido afectadas por el sismo.
- Si estás cerca del mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.
Revisión de las rutas de evacuación
Las rutas de evacuación deben permanecer libres de muebles, cajas y otros objetos que dificulten el desplazamiento. Además, es conveniente reconocer previamente las salidas y zonas seguras de la vivienda, el centro de trabajo o el lugar de estudio.
¿Qué debe contener una mochila de emergencia?
Una mochila de emergencia debe incluir agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, pilas, botiquín, mascarillas, documentos importantes y artículos de higiene. Su contenido debe adaptarse a las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.
¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?
- Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
- Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
- Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
- Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
- Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
- Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.
¿Por qué es importante conocer la profundidad de un sismo?
La profundidad es uno de los parámetros utilizados para describir un evento sísmico. Junto con la magnitud y la ubicación del epicentro, permite conocer mejor las características del movimiento registrado.
Cuentas oficiales del IGP
- X: https://x.com/Sismos_Peru_IGP
- Sitio web oficial: https://ultimosismo.igp.gob.pe/
Último sismo en Perú
REPORTE SÍSMICO
IGP/CENSIS/RS 2026-0805
Fecha y Hora Local: 16/11/2026 21:23:08
Magnitud: 4.2
Profundidad: 24km
Latitud: -15.08
Longitud: -76.24
Referencia: 119 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica
¿Por qué el Perú es considerado zona sísmica?
La localización del Perú nos sitúa en el conocido Círculo de Fuego del océano Pacífico, zona que concentra el 85 % de la actividad sísmica mundial y que es compartida también por los países de América Central, Chile, Alaska, Japón, entre otros. Por lo tanto, la costa peruana está afectada por el cruce de dos placas tectónicas: la de Nazca y la Continental, provocando, en su fricción, el fenómeno.
¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad de un sismo?
La magnitud mide la energía total liberada por un sismo en su origen, mientras que la intensidad mide cómo se siente ese movimiento y los daños que causa en un lugar específico.
¿Qué datos informa el IGP después de un temblor?
Los reportes sísmicos permiten conocer características como la hora del evento, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro. Estos datos se actualizan conforme se registran nuevos movimientos.
Últimas noticias sobre Sismos en Perú
Buenos días, lectores de La República. Bienvenidos a la cobertura de las últimas noticias sobre sismos, temblores y terremotos en Perú.