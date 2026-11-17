El Gobierno vuelve a poner en agenda la construcción de un sistema de transporte de gas natural para el sur del país, una iniciativa que busca llevar este recurso a más regiones y reducir la dependencia de otras fuentes de energía. Para avanzar con el proyecto, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) pidió a Proinversión priorizar el desarrollo del Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del Perú (SIT Gas), una propuesta que surge casi diez años después de la paralización del Gasoducto Sur Peruano.

El pedido fue realizado por la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, y recibió una respuesta favorable del director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio. La agencia anunció que realizará las acciones de coordinación y evaluación necesarias para retomar el desarrollo de la iniciativa, en conjunto con el Minem y las demás entidades competentes.

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"Manifestamos nuestra disposición de priorizar las acciones que correspondan, a fin de avanzar con la reactivación del proyecto en el más breve plazo, en coordinación con el Minem y demás entidades competentes", señaló Del Carpio.

El proyecto busca desarrollar un sistema de transporte que permita llevar gas natural hacia las regiones del sur peruano y reforzar el abastecimiento de las centrales eléctricas del nodo energético de Ilo y Mollendo. También apunta a impulsar el aprovechamiento de este recurso en actividades industriales y otros sectores económicos de la zona.

Su desarrollo recoge el objetivo que quedó pendiente tras la paralización del Gasoducto Sur Peruano, cuya concesión fue terminada en 2017 luego de que el consorcio encargado no acreditara el cierre financiero. La obra original había sido concebida para transportar el gas de Camisea hacia el sur, pero quedó interrumpida antes de completar la infraestructura.