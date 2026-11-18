El también alcalde de Jesús María lamentó la decisión tomada por la interna del partido para que presente su renuncia a la militancia. Foto: difusión

El también alcalde de Jesús María lamentó la decisión tomada por la interna del partido para que presente su renuncia a la militancia. Foto: difusión

Jesús Gálvez, alcalde de Jesús María y tercer regidor electo de la Municipalidad de Lima por Renovación Popular, atribuyó su salida del partido a las tensiones internas que habría generado la posibilidad de que asumiera la Alcaldía de Lima por sucesión.

En entrevista con La República, sostuvo que su presencia incomodaría a algunos integrantes de la agrupación, ante un eventual escenario en el que Rafael López Aliaga no llegue a ocupar el sillón municipal de Lima. “Hay personas que les afecta mucho mi presencia y sobre todo su preocupación de que en algún momento se pueda dar la supuesta sucesión, que yo llegue a ser el alcalde de Lima”, manifestó.

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La declaración se produjo luego de que se conociera su renuncia a la militancia, tras 15 años de pertenecer a la agrupación política. En su carta, Gálvez expresó su sorpresa y desconcierto por la decisión, que calificó como contraria a su voluntad. Pese a su salida de la organización, mantendrá su condición de regidor electo para el periodo 2027-2030 y continuará en la bancada de Renovación Popular.

El alcalde de Jesús María afirmó que recibió el pedido de renuncia a través de mensajes escritos por Rafael López Aliaga desde WhatsApp. Según relató, todavía no había tenido una conversación directa con el presidente de la agrupación para conocer las razones de la decisión. “Yo soy un soldado dentro del partido y he acatado la disposición que me han dado”, sostuvo.

Gálvez también cuestionó la forma en que se difundió su salida. Aseguró que solicitó al exalcalde de Lima que no hiciera pública su carta hasta que ambos pudieran conversar y él tuviera la oportunidad de responder a cualquier cuestionamiento.

Sin embargo, afirmó que el documento se difundió poco después de su presentación ante el partido. “El partido la sacó, la hizo pública, la hizo viral y esas son las consecuencias”, declaró.

Pese al malestar por su salida, descartó que vaya a enfrentarse públicamente a López Aliaga o a cuestionar su trayectoria política. Además, aseguró que mantendrá su agradecimiento hacia él. “Yo no voy a salir en ningún momento a despotricar ni hablar mal del presidente del partido”, expresó.

Alcalde de Jesús María rechaza acusaciones contra su gestión y cuestiona a sus críticos

Durante la entrevista, Gálvez respondió a los cuestionamientos de sectores vinculados a la derecha y a simpatizantes de Renovación Popular, quienes celebraron su salida y difundieron críticas contra su administración en Jesús María.

El burgomaestre rechazó las versiones sobre presuntos actos de corrupción y defendió los resultados de su gestión. Además, cuestionó que otros integrantes de Renovación Popular evalúen su administración sin revisar primero sus propios resultados. Sin embargo, evitó señalar a las personas que, según él, habrían impulsado esos cuestionamientos.

Gálvez deslindó responsabilidad de la Municipalidad de Jesús María sobre la paralización de las obras y deterioro ambiental del Campo de Marte y atribuyó el problema a Invermed y a la Municipalidad de Lima.

Aseguró que su municipio entregó el espacio en noviembre del 2025 y que las críticas de sus compañeros de partido aparecieron cuando cobró fuerza la posibilidad de una sucesión en la alcaldía metropolitana.

El tercer regidor electo por Lima descartó que tenga previsto incorporarse a otra organización política. Afirmó que su prioridad será asumir su nuevo puesto y trabajar con las nuevas autoridades de Lima. Entre sus primeras tareas, mencionó que buscará coordinar la culminación de las obras del Campo de Marte, que espera entregar en un plazo de dos meses. “Lo que me toca es trabajar ahora por el bien de Lima y el servicio de Lima”, concluyó.