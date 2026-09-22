El factoring movió S/ 27 millones en el primer semestre: ¿Por qué las empresas lo usan tanto? Conoce qué es el factoring, cómo funciona y por qué se ha convertido en una atractiva alternativa de financiamiento para que las micro y pequeñas empresas obtengan la liquidez que necesitan.

El factoring se posiciona como una alternativa de financiamiento efectiva para empresas peruanas. Foto: difusión.

El factoring se posiciona como una alternativa de financiamiento efectiva para empresas peruanas. Foto: difusión.

El factoring viene ganando terreno como una alternativa de financiamiento para las empresas peruanas. Solo en el primer semestre de 2026, el monto negociado mediante facturas negociables alcanzó los S/ 27,019 millones, un 14,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, las micro y pequeñas empresas representan el 84,5% de las empresas que utilizan este mecanismo.

Pero, ¿qué es exactamente el factoring y por qué cada vez más empresas recurren a él para obtener liquidez? Esta alternativa permite adelantar el cobro de las facturas por ventas a crédito y acceder a capital sin tener que esperar hasta su fecha de vencimiento.

¿Qué es el factoring?

En el Perú, muchas micro y pequeñas empresas ofrecen a sus clientes plazos de pago que pueden extenderse por 30, 60, 90 o incluso 120 días. Aunque esta modalidad facilita las ventas a crédito, también puede generar dificultades de liquidez, ya que las empresas deben esperar para disponer del dinero necesario para cubrir sus gastos, pagar a proveedores o seguir creciendo.

En este contexto, el factoring se presenta como una alternativa para obtener liquidez de manera anticipada. A través de este mecanismo, las empresas pueden ceder sus facturas por cobrar a una entidad especializada, como Factoring Prestamype, y recibir por adelantado una parte de su valor. De esta manera, pueden convertir sus ventas a crédito en capital disponible sin tener que esperar el vencimiento de las facturas.

¿Cómo funciona el factoring? Ejemplo

Imagina que tu empresa emite una factura por S/ 50,000 con un plazo de pago de 90 días. En lugar de esperar hasta la fecha de vencimiento, puedes recurrir al factoring para adelantar el cobro y disponer de liquidez de forma inmediata, a cambio de una comisión por el servicio.

Con Factoring Prestamype, puedes adelantar el cobro de tus facturas y acceder al capital que necesitas para mantener tus operaciones. Cuando tu cliente pague la factura, recibirás el saldo pendiente, descontando los costos correspondientes al servicio. De esta manera, tus ventas a crédito se convierten en capital de trabajo para cubrir gastos, pagar proveedores o aprovechar nuevas oportunidades de negocio.

¿Quieres saber cuánto podrías adelantar? Simula el adelanto de tus facturas en menos de un minuto.

Beneficios del factoring de Prestamype

El factoring te permite convertir tus facturas pendientes de cobro en liquidez para mantener un flujo de caja saludable, atender tus gastos operativos y contar con capital para impulsar nuevas oportunidades de negocio.

Descubre cómo Factoring Prestamype puede ayudarte a obtener liquidez de manera rápida y conoce las ventajas de esta alternativa de financiamiento.

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: Contamos con las mejores tasas del mercado para ayudar al crecimiento de tu empresa. Financiamiento sin deudas: Con el factoring te financias sin generar deudas, ya que vendes o cedes un activo (cuenta por cobrar). A diferencia de un préstamo que es un pasivo que deberás pagar. Además, evaluamos a tu cliente, tú no necesitas tener historial crediticio.

Además, Prestamype cuenta con un simulador de factoring que te permite calcular en menos de un minuto cuánto podrías recibir por el adelanto de tus facturas. Conoce el monto estimado y realiza tu simulación AQUÍ.

Requisitos para hacer factoring en Prestamype

Para poder hacer factoring en Prestamype, debes cumplir los siguientes 3 requisitos:

Tener una empresa con RUC activo.

Contar con una factura por cobrar a una empresa.

La factura debe estar pendiente de pago y dentro del plazo de vencimiento.

Asimismo, deberás contar con los siguientes 4 documentos:

Copia del DNI del Representante Legal

Vigencia de Poder del Representante Legal (no mayor a 90 días)

Contrato firmado por el Representante Legal

Archivo XML de las facturas a ceder

No esperes hasta el vencimiento de tus facturas para disponer de tu dinero. Con Factoring Prestamype, puedes adelantar su cobro y convertir tus ventas a crédito en liquidez para mantener tus operaciones y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento.

Calcula en menos de un minuto cuánto podrías recibir por tus facturas y realiza tu simulación haciendo clic AQUÍ.

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

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