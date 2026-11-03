Petroperú pasó de perder US$355 millones a ganar US$144,9 millones entre enero y septiembre de 2026

La empresa busca consolidar su recuperación financiera en medio de los desafíos que aún enfrenta su operación industrial.

La empresa busca consolidar su recuperación financiera en medio de los desafíos que aún enfrenta su operación industrial. Composición LR/Petroperú

Petroperú obtuvo una utilidad neta de US$144,9 millones entre enero y septiembre de 2026, frente a las pérdidas de US$355 millones registradas en el mismo periodo del año anterior. La recuperación también se reflejó en sus resultados operativos y brutos, que pasaron de cifras negativas a ganancias, según el reporte financiero de la empresa estatal.

La utilidad operativa alcanzó los US$461,4 millones, mientras que la ganancia bruta llegó a US$630,4 millones. En contraste, durante los primeros nueve meses de 2025, Petroperú había registrado una pérdida operativa de US$151,4 millones y una pérdida bruta de US$528.000.

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La compañía atribuyó la mejora principalmente a la comercialización de inventarios de productos terminados adquiridos a menores costos, en un contexto de incremento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados. También incidieron los mejores márgenes de refinación y las estrategias de precios y descuentos aplicadas a sus productos.

Otro factor fue la reducción de los gastos operativos, de ventas y administrativos. El costo de ventas disminuyó de US$2.593,7 millones en enero-septiembre de 2025 a US$2.080,9 millones en el mismo periodo de este año. En tanto, los ingresos por actividades ordinarias aumentaron 4,6% y alcanzaron los US$2.711,3 millones.

Problemas de liquidez todavía afectan el abastecimiento de crudo

Pese a la recuperación de sus ganancias, Petroperú continuó enfrentando dificultades para mantener el abastecimiento regular de crudo y la disponibilidad de producción de sus refinerías. La empresa atribuyó estas limitaciones a sus problemas de liquidez y a las paradas programadas por mantenimiento.

Como parte de las medidas para atender estas necesidades, la petrolera recibió en septiembre el primer desembolso de un financiamiento puente por US$475 millones, en el marco del Decreto de Urgencia 003-2026. Al cierre de ese mes, había utilizado US$217 millones para cancelar créditos destinados a la compra de crudo, adquirir nuevos cargamentos y priorizar pagos pendientes a proveedores.

La operación fue estructurada mediante un fideicomiso administrado y supervisado por ProInversión. Según la empresa, el financiamiento está orientado a sostener las compras de petróleo, mantener las operaciones y atender las necesidades de capital de trabajo.

Petroperú redujo en US$931,8 millones su déficit de capital de trabajo

Al cierre de septiembre de 2026, Petroperú registró un déficit de capital de trabajo de US$1.364,6 millones, por debajo de los US$2.296,4 millones reportados en diciembre de 2025. La diferencia se redujo en US$931,8 millones durante ese periodo.

En ese lapso, los activos corrientes de la petrolera aumentaron de US$1.090,7 millones a US$1.599,1 millones. El principal cambio se registró en los inventarios, cuyo valor pasó de US$559,1 millones a US$997,4 millones. También se incrementó el efectivo disponible, de US$26,4 millones a US$45,4 millones.

Según el reporte de gestión del tercer trimestre de Petroperú, la reducción del déficit también estuvo relacionada con el retorno de la deuda CESCE al largo plazo, tras una dispensa obtenida en junio por el incumplimiento de una condición financiera. Este cambio modificó la composición de las obligaciones corrientes de la empresa.

Pese a la reducción, al cierre del tercer trimestre los pasivos corrientes todavía superaban a los activos corrientes. Petroperú indicó que mantiene medidas para administrar su liquidez, priorizar los pagos necesarios para sus operaciones y ampliar sus fuentes de financiamiento.