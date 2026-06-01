HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     
EN VIVO

Keiko vs. Roberto Sánchez: todo lo que dejó el debate presidencial 2026 | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Fecha límite para pagar la gratificación de julio 2026: hasta cuándo tienen plazo las empresas

Las empresas del sector privado tienen un plazo definido por ley para depositar la gratificación por Fiestas Patrias. El incumplimiento puede generar multas y sanciones laborales, según el MTPE y Sunafil.

Empresas deben depositar gratificación por Fiestas Patrias antes del 15 de julio, advierte MTPE y Sunafil.
Empresas deben depositar gratificación por Fiestas Patrias antes del 15 de julio, advierte MTPE y Sunafil. | Foto: La República
Escuchar
Resumen
Compartir

Las empresas del sector privado deberán depositar la gratificación por Fiestas Patrias hasta el 15 de julio, de acuerdo con lo establecido en la Ley N.° 27735, norma que regula este beneficio laboral para los trabajadores sujetos al régimen laboral privado.

Únete a nuestro canal de política y economía

La legislación señala que este pago debe efectuarse dentro de la primera quincena de julio. Según el artículo 5 de la ley, las gratificaciones "serán abonadas en la primera quincena de los meses de julio y de diciembre".

TE RECOMENDAMOS

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 27/05/26 | La República - LR+

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) precisó en anteriores comunicados oficiales que este plazo es impostergable y que realizar el depósito después del 15 de julio constituye un incumplimiento de la normativa laboral.

PUEDES VER: Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

lr.pe

¿Qué trabajadores tienen derecho a la gratificación?

La Ley N.° 27735 establece que tienen derecho a recibir la gratificación los trabajadores del régimen laboral privado que se encuentren laborando al momento del pago o que estén de vacaciones, con licencia con goce de haber o percibiendo subsidios de la seguridad social.

Asimismo, quienes no hayan completado los seis meses del semestre enero-junio pueden acceder al beneficio de manera proporcional a los meses efectivamente trabajados.

De acuerdo con la normativa vigente, los trabajadores que hayan laborado el semestre completo tienen derecho a percibir una gratificación equivalente a una remuneración mensual íntegra. Además, la Ley N.° 29351 contempla una bonificación extraordinaria adicional equivalente al 9% de la gratificación para los trabajadores afiliados a EsSalud, monto que se entrega directamente al trabajador.

PUEDES VER: Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

lr.pe

¿Qué pasa si la empresa no paga dentro del plazo?

El MTPE señaló que el pago fuera del plazo legal constituye una infracción laboral. En estos casos, los trabajadores pueden presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para que se inicie una fiscalización y se verifique el cumplimiento de la obligación por parte del empleador.

Al ser la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de las normas sociolaborales, puede imponer sanciones económicas a las empresas que incumplan con el pago de la gratificación o que realicen abonos incorrectos. Además, el empleador deberá asumir los intereses correspondientes por el retraso en el pago del beneficio laboral.

¿Cuál es la fecha límite en 2026?

Para la campaña de gratificaciones por Fiestas Patrias de 2026, la fecha máxima para realizar el depósito será el miércoles 15 de julio. Este plazo se encuentra respaldado por la Ley N.° 27735 y ha sido reiterado por especialistas laborales y medios que citan la normativa vigente. Las empresas que no cumplan con efectuar el pago hasta esa fecha se exponen a procedimientos de fiscalización y eventuales sanciones administrativas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

LEER MÁS
¡Atención empresas! Fallas en el cálculo de CTS, gratificaciones y utilidades pueden salir muy caras

¡Atención empresas! Fallas en el cálculo de CTS, gratificaciones y utilidades pueden salir muy caras

LEER MÁS
Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

LEER MÁS
Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Precio del dólar hoy, domingo 31 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 31 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 1 de junio: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 1 de junio: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

LEER MÁS
Inflación en Lima disminuyó 0,16% en mayo, pero electricidad y restaurantes siguen presionando los precios

Inflación en Lima disminuyó 0,16% en mayo, pero electricidad y restaurantes siguen presionando los precios

LEER MÁS
Roberto Sánchez tiene el 40% del antivoto y Keiko Fujimori el 37%, según encuesta IEP

Roberto Sánchez tiene el 40% del antivoto y Keiko Fujimori el 37%, según encuesta IEP

LEER MÁS
Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025