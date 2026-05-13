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Sociedad

MTPE realizará convocatoria laboral para adultos mayores con más de 90 vacantes en Jesús María este 14 de mayo

La jornada se llevará a cabo en la sede del MTPE y los interesados podrán postular a puestos como asesores de ventas y atención al cliente, sin necesidad de experiencia previa.

El MTPE realizará una jornada laboral gratuita en Jesús María con vacantes dirigidas a adultos mayores y asesoría para la búsqueda de empleo.
El MTPE realizará una jornada laboral gratuita en Jesús María con vacantes dirigidas a adultos mayores y asesoría para la búsqueda de empleo. | Foto: composición LR
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció una nueva jornada de inserción laboral orientada a personas adultas mayores. La actividad, denominada “Convocatoria Masiva Plateada”, se realizará este 14 de mayo en el distrito de Jesús María y pondrá a disposición más de 90 puestos de trabajo en distintas empresas privadas.

La atención se llevará a cabo en la sede del MTPE ubicada en la avenida Salaverry n.° 655, entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m. De acuerdo con la entidad, la iniciativa busca ampliar las oportunidades de empleo formal para este sector de la población y facilitar su acceso a procesos de selección en Lima Metropolitana.

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Empresas ofrecerán puestos de ventas, atención al cliente y producción

Entre las vacantes disponibles figuran puestos para asesores de ventas, asesores de cobranza, personal de atención al cliente, auxiliares de producción y captadores. Las empresas participantes requieren trabajadores para desempeñarse en distritos como Pueblo Libre, San Isidro, Lima Centro, Lurín y Lima Norte.

El MTPE informó que las personas interesadas deberán contar con secundaria completa para postular. Además, precisó que no será indispensable acreditar experiencia previa, por lo que más adultos mayores podrán participar en la convocatoria laboral programada para esta semana.

Jornada laboral incluirá entrega gratuita del Certificado Único Laboral

Como parte de las actividades previstas, el ministerio entregará sin costo el Certificado Único Laboral (CUL), documento que reúne información sobre antecedentes policiales, penales y judiciales, así como datos relacionados con estudios y experiencia laboral.

La jornada también incluirá asesorías orientadas a mejorar la búsqueda de empleo. Los asistentes podrán acceder a talleres para fortalecer la elaboración del currículum vitae y recibir recomendaciones para desenvolverse durante entrevistas laborales. Según indicó el MTPE, estas acciones forman parte de las medidas impulsadas para promover más oportunidades de empleo formal para la población adulta mayor.

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