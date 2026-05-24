Óscar Dancourt: "El impulso a la moderación en el programa de Roberto Sánchez es real"

Dancourt dice que uno de los objetivos del nuevo plan de gobierno de JP es la lucha contra la pobreza. | Marco Cotrina / La República

Dancourt dice que uno de los objetivos del nuevo plan de gobierno de JP es la lucha contra la pobreza. | Marco Cotrina / La República

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Lo escuché anoche en Canal N. Dijo que en esta segunda vuelta va a haber una moderación en las ideas de Juntos por el Perú y del señor Roberto Sánchez y que por eso se han sumado a su equipo técnico. ¿Qué garantía tienen de que el señor Sánchez no volverá a las ideas del plan de gobierno de la primera vuelta?

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Bueno, primero su palabra, que es lo más importante. Y segundo, que es un político pragmático y sabe que se ha instaurado una correlación de fuerzas con la votación de la primera vuelta. Y sabe que tiene que conseguir aliados y votantes hacia el centro. Y eso implica que la parte programática se tiene que acomodar a eso. No me parece muy extraño.

Entiendo, es una decisión política, pero, ¿qué es lo que se tiene que moderar? A usted, por ejemplo, ¿qué es lo que le disgusta del primer plan de gobierno?

Yo he entrado en el equipo económico para colaborar en esa moderación y el punto básico es que tenemos un programa que hemos desarrollado en función de las circunstancias de la coyuntura. Y esa es la parte de la que puedo hablar directamente. No soy especialista en una serie de temas, pero a mí me toca la parte macroeconómica y puedo hablar de eso con claridad. Entonces, el punto básico es cuáles son las características de ese nuevo programa económico.

¿Y cuáles son?

Primero, mantener la estabilidad macroeconómica, lo que implica mantener la inflación baja, implica hacer crecer lo más posible la economía y un factor importante para nosotros es reducir la pobreza. La pobreza en los últimos cinco años ha aumentado mucho en el Perú, en particular en el medio urbano. Si miramos los datos de Lima, por ejemplo, la pobreza ha pasado del 14% en el 2019 a 28%, prácticamente en el 2024-2025. Y esa duplicación de la pobreza, digamos que son unos tres millones de limeños. ¿Qué plantea nuestro programa? Bueno, un objetivo básico es reducir esa pobreza. Pero hay un desafío primero. Y es que la economía peruana está sujeta a un incremento muy fuerte de los precios internacionales del petróleo, y nosotros somos importadores de petróleo, y eso está generando un alza del costo de vida. La inflación hoy día ya está en 4% anual, no es responsabilidad del Banco Central, esto es un impacto externo, pero el punto básico es que están subiendo los precios, y cuando suben los precios lo hacen por ascensor y los salarios por escalera.

Vamos a ir revisando algunas dudas que han quedado sobre el programa de primera vuelta. Pero antes una cuestión política, ¿Esta moderación que han anunciado ustedes no será aprovechada por sus rivales? Se lo digo porque en Fuerza Popular se preguntan si el señor Sánchez tiene un liderazgo auténtico, dicen que copia a Pedro Castillo. Ahora se han sumado ustedes, van a decir que ahora se está prestando técnicos.

Yo creo, en realidad, que la moderación les disgusta. Es mucho más fácil combatir al extremo. Pero la lógica de la segunda vuelta es esa, no es la primera vez que ocurre. Y entonces diría que es fundamental. Por eso es que tenemos este discurso de que hay contradicciones, de que esto es una finta engañosa.

Que es lo que se está diciendo.

Pero el punto es que hay la constatación de una correlación de fuerzas establecida por la primera vuelta. El ciudadano ha votado y ha decidido que estos son los partidos y tienen estas fuerzas. Y no hay mucho más que discutir. Hay que partir de la realidad, por lo menos los políticos pragmáticos hacen eso. No olvidan en qué dirección quieren ir, pero tienen que partir de la realidad. Y eso es lo que está haciendo Roberto Sánchez.

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Ahora sí vamos a las dudas pendientes. El señor Sánchez dijo que iba a usar parte de las reservas internacionales para financiar gastos en salud y educación.

Eso no está en el programa económico actual. ¿Por qué? Porque entendemos con claridad que las reservas de divisas del Banco Central cumplen una función muy importante para mantener la estabilidad macroeconómica. En realidad, son el muro que separa el orden macroeconómico del caos macroeconómico. ¿Cómo es que opera esto? Si el alza del petróleo genera una recesión global, y es uno de los escenarios del Fondo Monetario Internacional, eso va a traer consecuencias sobre la economía peruana. Los precios de las materias primas que exportamos podrían sufrir algún impacto. Entonces, esos cambios en los precios de las materias primas, cambios en las tasas de interés internacionales, ese conjunto de fuerzas, podría elevar el precio del dólar. Y si el Banco Central no tiene divisas, reservas de dólares, dólares suficientes para limitar, para poner un techo al alza del tipo de cambio, suben los precios. Eso es lo que no queremos.

Usted lo tiene claro. ¿El señor Sánchez lo tiene claro?

Lo tiene claro. Por eso es que me ha puesto acá.

Ahora, hablando de eso, el origen de las críticas que hacía el señor Sánchez al señor Julio Velarde, es que él quisiera que una parte de las reservas estén en oro, porque dice que el señor Velarde solamente las tiene en dólares. ¿Cuál es su posición sobre eso?

Esa es una discusión que tiene que hacerse en el Banco Central y es una decisión que tiene que tomar el directorio del Banco Central en función de un análisis de la situación internacional y no sólo de un análisis financiero.

En el eventual caso de que ustedes sean gobierno, ¿no van a presionar al BCR para que tome una decisión en algún sentido?

No, esa es una decisión que corresponde al Banco Central.

Dicho sea de paso, ¿Julio Velarde se queda?

Bueno, Roberto Sánchez ha dicho que va a conversar con él, que le va a invitar a un café. Y tienen que conversar. El Banco Central está gobernado por un directorio de siete miembros. De esos siete, cuatro los designa el Ejecutivo y tres el Congreso. Entre esos cuatro está el presidente. Pero las decisiones se toman por mayoría. Es un sistema de dirección colegiada, eso es lo que establece la ley.

¿Qué pasa con la idea de renegociar contratos sobre recursos naturales estratégicos? Lo que se temía es que, si se hace eso, las empresas lleven al Gobierno a tribunales arbitrales en los que podríamos perder.

Creo que no estamos en ese escenario. No está en el programa económico la renegociación de contratos.

Ahora, han lanzado la idea de elevar la remuneración mínima vital a 1.500 soles. ¿Hay alguna señal, desde el lado de los empresarios, de que estarán de acuerdo con esa medida?

A ver. Hay que insertar esto en un contexto más amplio. Hay un proceso de alza de precios impulsado por la subida del petróleo que puede seguir mientras no se resuelva la negociación entre Estados Unidos e Irán. La gente trabajadora que tiene sus ingresos ve ahora que los precios suben y sus ingresos, sean salarios o ingresos independientes, se retrasan. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Compran menos bienes y servicios. La capacidad adquisitiva disminuye. La pobreza aumenta. No solamente se frena la actividad económica y el crecimiento del empleo, no solamente suben los precios, sino además la pobreza aumenta. Y ya de partida, nosotros tenemos un nivel de pobreza muy alto que ha crecido desde el 2019 para acá. Entonces tenemos que enfrentar eso. ¿Cómo enfrentamos eso? Ahí es donde entra el alza del salario mínimo. Con el salario mínimo de 1.130 soles compras cada vez menos bienes y servicios, cada vez menos cosas. Y la velocidad a la que suben los precios se ha acelerado. No están subiendo, digamos, a un ritmo lento. Entonces, si fijamos un salario de 1.500 ahora, la capacidad adquisitiva va a seguir cayendo. Pero si miramos en un año, vamos a estar un poquito por encima de lo que estamos ahora y no vamos a continuar la caída.

Otro punto controversial era revisar las exoneraciones tributarias. Hay leyes que han favorecido a los agroexportadores, la famosa Ley Chlimper 2.0. ¿Eso entrará en la discusión?

Yo creo que eso va a ser una política de reducir esas exoneraciones tributarias que no se justifican, dadas por el Congreso, en este gobierno parlamentario. El punto es si va a haber una correlación de fuerzas en el Parlamento para dar marcha atrás, sino en todas las exoneraciones, por lo menos en algunas.

Lo que me ha dicho es interesante. ¿Usted siente que en este momento el Congreso ha tomado las riendas de las finanzas públicas?

Bueno, me parece que eso es lo que hemos visto últimamente, durante esta suerte de gobierno parlamentario que tenemos. Cuando uno ve al presidente del Congreso diciendo que se tiene que pagar por la compra de los aviones, la cuota inicial, yo sospecho. Aunque el presidente de la República diga que no, está claro que estamos en un gobierno parlamentario.

Cuando el señor Rospigliosi confunde su silla y piensa que está sentado en el MEF.

Yo creo que lo que tenemos es un gobierno parlamentario desde hace rato. Lo que pasa es que no nos anuncian cuáles son las fuerzas políticas que manejan el Parlamento efectivamente.

Entrando en ese tema, el Consejo Fiscal ha advertido que muchas decisiones del Congreso han comprometido la estabilidad fiscal. ¿Usted está en esa línea?

Nosotros no estamos de acuerdo claramente con las exoneraciones. Lo que sí creo que hay que decir es que el déficit fiscal actualmente no es alto, es bajo. El déficit fiscal no llega a dos puntos del PBI hoy día. Y el segundo punto es que hay espaldas fiscales.

Entonces no coincide necesariamente con el Consejo Fiscal.

Lo que digo es que coincidimos en que estamos de acuerdo en que esas exoneraciones no están justificadas y no eran necesarias. Pero no estamos de acuerdo en que la situación fiscal es desesperada. O sea, hay espaldas fiscales para intentar hacer un esfuerzo y proteger en particular a las familias de bajos ingresos de este impacto inflacionario de los precios del petróleo.

Ahora, quiero ponerle un escenario hipotético. Si ustedes llegaran al debate de este domingo y encararan a Fuerza Popular, diciéndoles que hay una crítica del Consejo Fiscal por todos los gastos que se han autorizado desde el Congreso, ¿podrían decir que el señor Sánchez, como congresista, no ha participado de algunos proyectos que critica el Consejo Fiscal? ¿Tendrían esa certeza?

Yo diría que el problema principal es qué vamos a hacer de aquí para adelante y quiénes van a estar de acuerdo con esto. Podemos discutir sobre el pasado veinte veces, el asunto es qué vamos a hacer para adelante. ¿Se van a sumar a esta lucha contra la pobreza para impedir que aumente?

Una última pregunta. Hablando nuevamente del equipo técnico. Ya ocurrió antes que el señor Pedro Francke, con otros colegas suyos, economistas de izquierda, integraron un proyecto como el de Pedro Castillo. Y ese proyecto no terminó bien. El señor Francke fue ministro solo por siete meses. ¿No temen que les pase lo mismo en esta ocasión?

Yo creo que no va a pasar.

¿Por qué tiene esa certeza?

Porque tenemos unas conversaciones y creo que el impulso a la moderación es real, y no solamente es real en el sentido de que el candidato camina en esa dirección, sino que lo entiende, sabe que eso tiene que ser así y lo está haciendo. Yo tengo esa confianza.

¿Qué lo convenció la integración del equipo técnico si personalmente?

Entender que había ese giro hacia el centro y entender que efectivamente una fuerza política como esa necesita un programa macroeconómico razonable, sensato, que mantenga la estabilidad macroeconómica, que mantenga la inflación baja, y que concentre sus esfuerzos en reducir el nivel de pobreza que es tan alto. Avanzarán en ese sentido, sin alterar los contornos básicos de esta estabilidad macroeconómica que nos ha servido bien, que no nos va a llevar al cielo, como les digo a mis alumnos, pero va a impedir que vayamos al infierno.