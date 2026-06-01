Inflación en Lima disminuyó 0,16% en mayo, pero electricidad y restaurantes siguen presionando los precios

Según datos del INEI, es la primera caída mensual de precios registrada en lo que va del 2026. | Composición LR/ Difusión

Según datos del INEI, es la primera caída mensual de precios registrada en lo que va del 2026. | Composición LR/ Difusión

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Tras varios meses de incrementos en distintos productos de la canasta familiar, los precios al consumidor en Lima Metropolitana registraron una caída de 0,16% durante mayo, impulsados principalmente por el abaratamiento del pollo, las papas, las verduras y algunos servicios de transporte. Sin embargo, el descenso no fue generalizado, pues rubros como electricidad, gas y restaurantes continuaron encareciéndose, lo que demuestra que las presiones inflacionarias todavía persisten en la economía peruana.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la variación acumulada de los precios entre enero y mayo alcanzó 3,56%, mientras que la inflación anualizada (correspondiente al período junio de 2025 a mayo de 2026) llegó a 3,91%.

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Según datos del INEI, es la primera caída mensual de precios registrada en lo que va del 2026.

La reducción registrada en mayo estuvo explicada principalmente por la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios disminuyeron 1,69%. Entre los productos que más bajaron destacaron la arveja verde (-39,5%), los choros (-14,8%), la fresa (-13,6%), el pollo eviscerado (-9,4%), la vainita americana (-8,6%), la mandarina (-7,3%) y la papa amarilla (-7,0%).

El pollo, uno de los alimentos de mayor consumo en los hogares peruanos, fue uno de los principales factores detrás del resultado mensual. Además del ave entera, también disminuyeron los precios de cortes como alas, pechuga y pierna. A ello se sumó la caída en el valor de diversas verduras y tubérculos, entre ellos tomate, cebolla, choclo, zanahoria y camote.

Otro de los rubros que contribuyó a moderar el costo de vida fue el transporte. Según el INEI, los precios de esta división descendieron 0,19%, debido principalmente a la reducción de los pasajes aéreos nacionales y de los boletos de transporte interprovincial.

La reducción registrada en mayo estuvo explicada principalmente por la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Electricidad, gas y restaurantes continúan al alza

No obstante, algunos productos y servicios continuaron registrando aumentos. Entre ellos destacó la electricidad residencial, cuyo precio se incrementó 4,2% como consecuencia de los ajustes tarifarios aplicados durante mayo. También subió el precio del gas doméstico, así como los servicios vinculados a restaurantes.

En este último sector, el INEI reportó alzas en platos como carnes a la parrilla, chicharrón de chancho, menús, sánguches y pollos a la brasa. El servicio de bebidas también mostró incrementos, especialmente en bebidas calientes, jugos de frutas y cerveza servida.

Mientras algunos alimentos se abarataron, otros experimentaron fuertes aumentos. El mango encabezó la lista de productos con mayor incremento de precio durante mayo al registrar una subida de 26,6%. Le siguieron la granadilla (10,6%), la cebolla china (11,7%), el culantro (8,9%), la uva blanca (8,0%), la papaya (6,8%) y la uva negra (6,2%).

Pese a la caída del índice general de precios, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía por ser los componentes más volátiles, aumentó 0,09% en mayo. A nivel nacional, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una reducción de 0,25% durante el mes. Con este resultado, la inflación acumulada alcanzó 3,27% en los primeros cinco meses del año y 3,53% en los últimos doce meses.

El comportamiento fue similar en gran parte del país. De las 26 ciudades donde se calcula el indicador, 19 reportaron reducciones de precios. Las mayores caídas se registraron en Huánuco (-1,47%), Iquitos (-1,11%), Huaraz (-0,84%) y Chimbote (-0,84%). En contraste, Puerto Maldonado, Moyobamba, Chachapoyas y Pucallpa presentaron incrementos.

Aunque la reducción de precios registrada en mayo representa un alivio para el presupuesto de las familias, los datos muestran que el proceso de desaceleración de la inflación aún enfrenta desafíos. Entre enero y mayo, los precios acumulan un alza de 3,56%, mientras que en los últimos 12 meses el incremento llega a 3,91%, superando aún el rango meta del Banco Central de Reserva (entre 1% y 3%).