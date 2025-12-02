La gratificación para jubilados ONP de todos los regímenes se dan en julio y diciembre. | Foto: Banco de la Nación/ONP/Gemini

La gratificación para jubilados ONP de todos los regímenes se dan en julio y diciembre. | Foto: Banco de la Nación/ONP/Gemini

Durante diciembre, los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) reciben tanto su pensión habitual como la gratificación correspondiente al cierre del año. Este proceso involucra a cientos de miles de asegurados que esperan la fecha asignada para disponer de sus depósitos con seguridad y sin intermediarios.

A lo largo de estos días, la ONP también recuerda la importancia de mantener precauciones al momento de realizar retiros o movimientos bancarios, especialmente por el incremento de operaciones durante las celebraciones de fin de año.

Calendario completo de pagos de la gratificación para pensionistas del DL 19990 en diciembre

Los abonos para los beneficiarios del Decreto Ley 19990 se ejecutarán desde el viernes 5 hasta el viernes 12 de diciembre. El orden de atención se organiza según la inicial del apellido paterno, quedando distribuido de la siguiente manera:

A – C: viernes 5 de diciembre

viernes 5 de diciembre D – L: miércoles 10 de diciembre

miércoles 10 de diciembre M – Q: jueves 11 de diciembre

jueves 11 de diciembre R – Z: viernes 12 de diciembre

A la par de este grupo, el lunes 15 de diciembre recibirán su depósito 66.648 pensionistas de los regímenes 20530 y 18846, junto con quienes pertenecen al Régimen Especial Pesquero, pensiones por encargo y el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Todos los pagos serán entregados directamente en las entidades financieras habilitadas.

Montos y modalidades de cobro de la gratificación y pensiones ONP

Este mes, además de la pensión mensual, los asegurados del régimen general reciben el pago adicional conocido como la gratificación, que equivale al monto íntegro de su pensión. Según lo informado, 643.590 pensionistas recibirán este beneficio automáticamente, tal como ocurre cada año en los meses de julio y diciembre. Este depósito se entrega junto con la pensión del mes, sin que el usuario realice solicitudes previas.

Asimismo, se ha precisado que 26.141 pensionistas del mismo régimen recibirán esta gratificación de forma fraccionada, ya que su sistema de pago distribuye este beneficio a lo largo del año. Este grupo mantiene un esquema distinto al tradicional, pero recibe el mismo monto acumulado mediante entregas mensuales que se suman a la pensión habitual.