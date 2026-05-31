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Economía

Industriales apuestan por crecer: 44% de empresarios prevé invertir y 37% contratar más personal durante el próximo trimestre

La Encuesta de Opinión Industrial de la SNI revela expectativas favorables entre los empresarios para el próximo trimestre: 44% planea invertir y 37% contratar personal, mientras la mayoría prevé estabilidad en su sector y empresa.

Empresas manufactureras prevén fortalecer sus actividades según Encuesta de Opinión Industrial.
Empresas manufactureras prevén fortalecer sus actividades según Encuesta de Opinión Industrial. | Foto: La República/IA
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Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial (EOI) de mayo de 2026 reflejan un escenario de optimismo entre las empresas manufactureras, que prevén fortalecer sus actividades durante los próximos meses mediante nuevos proyectos y la expansión de sus capacidades operativas.

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Según el análisis realizado por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), las expectativas empresariales continúan siendo positivas, impulsadas por la confianza en la evolución de sus negocios y en las oportunidades de crecimiento que ofrece el mercado.

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Inversión empresarial crece pese a desafíos de costos y demanda

La EOI revela que el 44% de los empresarios consultados tiene previsto realizar inversiones durante los próximos tres meses. Según el IEES, esta intención refleja una disposición importante de las empresas para fortalecer sus operaciones y sostener sus planes de crecimiento en el corto plazo.

Estas perspectivas se producen en un contexto en el que parte del sector aún enfrenta dificultades productivas. La encuesta muestra que el 37% de las empresas indicó que su producción estuvo limitada en abril.

Entre los principales factores mencionados figuran los altos costos de producción (37%), la menor demanda de productos en el mercado nacional (33%) y la incertidumbre política y económica del país (23%).

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Empresas proyectan más contrataciones tras mejora de producción y ventas

Los resultados de la EOI señalan que el 37% de los empresarios industriales prevé contratar personal adicional durante los próximos tres meses. Esta expectativa está alineada con una percepción favorable sobre la evolución reciente de la actividad empresarial y las perspectivas para el corto plazo, según la SNI.

Durante abril de 2026, el 38% de las empresas reportó un aumento en su nivel de producción respecto al mes anterior, mientras que otro 38% indicó que mantuvo estable su actividad.

En cuanto a las ventas, el 38% de los encuestados informó un crecimiento frente a marzo, mientras que el 36% señaló que permanecieron sin cambios.

Expectativas sobre empresas y sector industrial apuntan a estabilidad

La encuesta muestra que el 52% de los empresarios espera que la situación de su empresa se mantenga en los próximos tres meses, mientras que el 38% considera que mejorará.

Solo el 10% manifestó tener una visión desfavorable respecto al desempeño de su compañía para el siguiente trimestre.

En cuanto al sector industrial, el 52% de los encuestados prevé estabilidad y el 32% estima una mejora. Asimismo, el 61% de los empresarios considera que la economía peruana se mantendrá sin cambios en el corto plazo, mientras que el 20% espera una evolución favorable.

Para la SNI, estos resultados evidencian un panorama marcado principalmente por expectativas de continuidad en la actividad económica, aunque también destacan numerosos industriales que anticipan una evolución favorable de las condiciones económicas y del entorno de negocios.

Mypes lideran la participación en la encuesta industrial

Para esta encuesta se contó con la participación de empresas de distintos tamaños y sectores productivos a nivel nacional.

La muestra estuvo conformada por 154 empresarios industriales de actividades como metalmecánica, alimentos, textil y confecciones, productos químicos, bebidas, productos farmacéuticos y papel, entre otros.

Según la ficha técnica del estudio, las micro y pequeñas empresas (mypes) representaron el grupo con mayor participación entre los encuestados.

Asimismo, se incluyó una importante presencia de grandes empresas y compañías medianas, lo que permitió recoger una visión amplia sobre el desempeño y las perspectivas de la industria peruana.

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