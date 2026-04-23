¡Atención empresas! Fallas en el cálculo de CTS, gratificaciones y utilidades pueden salir muy caras

El incumplimiento en el depósito de la CTS en Perú aún es una realidad latente. Foto: La República.

El incumplimiento en el depósito de la CTS en Perú aún es una realidad latente. Foto: La República.

El cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), las utilidades y la gratificación concentra una alta carga para las empresas peruanas, especialmente en mayo, mes en el que vence el depósito de la CTS y se cierra el pago de utilidades. Este periodo se convierte en uno de los más exigentes para las áreas de planillas.

Además, en julio se suma el pago de la gratificación por Fiestas Patrias, lo que hace que estos tres beneficios sean una de las obligaciones más vigiladas al año por la autoridad laboral. En este contexto, también se incrementa el riesgo de cometer errores administrativos en los cálculos.

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CTS: ¿Cuáles son los errores más comunes en el cálculo?

Según especialistas, los errores más frecuentes no se deben al desconocimiento de la ley, sino a problemas en el manejo de la información. La falta de datos ordenados y actualizados al momento del cálculo es una de las principales causas.

Entre las fallas más comunes en lo que respecta a la CTS figuran el mal registro de fechas de ingreso o cese, la omisión de bonos y comisiones en la base de cálculo, la exclusión de trabajadores con derecho al beneficio y los retrasos en los pagos.

Problemas en la gestión de planillas

“El error en planilla nace cuando la información no está centralizada ni actualizada”, explicó Gianmarco Ynaba, country manager de Mandü en Perú. También advirtió que el uso de sistemas fragmentados incrementa el riesgo de errores.

El especialista agregó que en operaciones de gran escala, con múltiples regímenes laborales y componentes variables, estas fallas generan “inexactitudes y sobrecarga operativa”, lo que complica aún más la gestión interna.

¿Qué deben tener en cuenta las empresas?

Antes de procesar estos beneficios, la empresa debe verificar estos pasos:

Datos de planilla deben estar actualizados: esto engloba las fechas de ingreso, los sueldos vigentes, condiciones contractuales de cada empleado, entre otros conceptos.

esto engloba las fechas de ingreso, los sueldos vigentes, condiciones contractuales de cada empleado, entre otros conceptos. Remuneración computable esté bien definida: incluye todos los componentes establecidos por la ley.

incluye todos los componentes establecidos por la ley. El cálculo debe estar alineado con la normativa vigente: sobre todo para las empresas con regímenes laborales especiales, donde las fórmulas tienen particularidades específicas.

En Perú, el incumplimiento en el depósito de la CTS sigue presente. Entre 2024 y 2025, Sunafil realizó más de 16.700 inspecciones por este motivo, y el 97% surgió por denuncias de los propios trabajadores. Esto muestra que los peruanos conocen mejor sus derechos y los reclaman.

Este escenario aumenta la presión sobre las empresas para asegurar cálculos exactos y procesos de planilla bien organizados, con sistemas que den resultados en pocos clics. Pagar de forma correcta y puntual no solo cumple la ley, también refleja cómo las organizaciones valoran a su personal.