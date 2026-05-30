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Política

Freddy Solano jura como nuevo ministro de Trabajo: nuevo cambio en el gabinete de José María Balcázar

El nuevo titular del MTPE asumió el cargo tras la renuncia de Óscar Fernández, en una ceremonia a puertas cerradas y sin convocatoria a la prensa.

Freddy Solano es el nuevo ministro de Trabajo designación se da a semanas que Balcázar deje el cargo
Freddy Solano es el nuevo ministro de Trabajo designación se da a semanas que Balcázar deje el cargo | Foto: Andina
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José María Balcázar tomó juramento a Freddy José María Solano Gonzáles como nuevo titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) la noche de este viernes 29 de mayo en Palacio de Gobierno. Su designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 166-2026-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano.

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Solano asumirá el puesto por un periodo breve, de un poco más de ocho semanas, hasta la culminación del mandato de Balcázar, prevista para el 28 de julio de 2026, cuando asuma el presidente electo de las Elecciones Generales 2026.

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El nuevo ministro de Trabajo ocupará la jefatura del MTPE tras la renuncia de Óscar Fausto Fernández Cáceres, aceptada por el Poder Ejecutivo. Los motivos de su dimisión aún se desconocen.

Nuevo ministro de Trabajo: cambio se conoció durante la juramentación oficial

La designación tomó por sorpresa a diversos sectores debido a su inmediatez, al concretarse sin anuncio previo ni convocatoria a la prensa.

Hasta instantes previos a la juramentación no se habían difundido indicios públicos sobre la salida de Fernández, por lo que el relevo en el Ministerio de Trabajo se hizo público recién durante la ceremonia oficial encabezada por Balcázar.

Freddy Solano: ¿quién es el nuevo ministro de Trabajo?

Freddy Solano González es un abogado peruano egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, con una maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

Antes de asumir la titularidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), se desempeñó como presidente ejecutivo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), organismo adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), desde el 10 de abril de 2026. Previamente, en la misma entidad, ocupó el puesto de gerente desde el 10 de marzo del mismo año.

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos en el sector público. Entre ellos, la presidencia del directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) y la dirección ejecutiva del Programa Nacional Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). También estuvo a cargo de la dirección de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).

Un cargo destacado fue el que asumió el 8 de octubre de 2023, cuando fue designado superintendente de la Sunafil. Desde esa posición impulsó un enfoque orientado a combinar la fiscalización laboral con acciones de orientación y acompañamiento a empresas y emprendedores.

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