Precio del dólar hoy, domingo 31 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Google, el conocido buscador web, presenta un error en la actualización del tipo de cambio. Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria.
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MOMENTOS DESTACADOS
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 31 de mayo
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4136, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 31 de mayo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,405 la compra y S/3,425 la venta.
Precio del dólar hoy, domingo 31 de mayo, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 31 de mayo
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4136, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 30 de mayo?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600