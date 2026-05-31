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Precio del dólar hoy, domingo 31 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Google, el conocido buscador web, presenta un error en la actualización del tipo de cambio. Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria.

Precio del dólar hoy, domingo 31 de mayo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Composición LR
Precio del dólar hoy, domingo 31 de mayo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Composición LR | Foto: Composición LR

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07:11
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 31 de mayo

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4136, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 31 de mayo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,405 la compra y S/3,425 la venta.

Precio del dólar hoy, domingo 31 de mayo, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

07:11
31/5/2026

Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 31 de mayo

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4136, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 30 de mayo?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600
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