Línea 2 del Metro de Lima al 95% de obras civiles en la estación San Marcos: así avanza el proyecto que unirá el Callao y Ate en 45 minutos
Ubicada dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la estación beneficiará a más de 2,5 millones de personas y mejorará el tiempo de traslado para más de 45.000 estudiantes.
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La construcción de la Línea 2 del Metro de Lima continúa registrando avances en uno de sus puntos más importantes. La estación San Marcos, ubicada dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), alcanzó el 95% de ejecución en obras civiles y se convirtió en una de las infraestructuras más avanzadas de la segunda etapa del megaproyecto.
La futura estación forma parte del sistema subterráneo que conectará Ate con el Callao en aproximadamente 45 minutos y beneficiará a más de 2,5 millones de personas. Además, será la primera estación de metro construida dentro de un campus universitario en el país, con impacto directo para más de 45.000 estudiantes.
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Estación San Marcos entra en su etapa final de construcción
Según informó la concesionaria de la Línea 2, actualmente la estación registra un avance del 95% en obras civiles y un 10% en trabajos de arquitectura. En esta fase se realizan labores de enchape, instalación de pisos y construcción de escaleras internas en las áreas de vestíbulo y andén.
La infraestructura ya cuenta con las losas de cubierta, vestíbulo y fondo culminadas, mientras continúan los trabajos necesarios para preparar la futura operación de la estación. Este avance coincide con el proceso de coordinación que mantienen el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para impulsar la ejecución del proyecto.
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Reduciría significativamente los tiempos de viaje de miles de estudiantes
La rectora de San Marcos, Jerí Ramón, destacó que la comunidad universitaria mantiene altas expectativas sobre la obra y señaló a la Agencia Andina que la futura estación permitirá mejorar significativamente la movilidad de los estudiantes que llegan diariamente desde distintos distritos de Lima.
Actualmente, muchos alumnos invierten entre tres y cuatro horas para trasladarse hasta la Ciudad Universitaria. Con la puesta en marcha de la Línea 2, ese tiempo podría reducirse a unos 45 minutos, especialmente para quienes viajan desde zonas alejadas como Villa María del Triunfo o San Juan de Miraflores.
La estación San Marcos integra la Etapa 2 de la Línea 2 del Metro de Lima, junto a otras estaciones ubicadas en Lima y Callao. Una vez culminada la fase estructural, ingresará a la etapa de arquitectura y equipamiento electromecánico, indispensable para su futura operación segura y eficiente. Según informó la rectora Jerí Ramón a la Agencia Andina, la expectativa es que el proyecto continúe y acelere su ejecución con miras a los próximos años.