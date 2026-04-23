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Economía

MTC impulsa Exporta Fácil: más de US$ 45 millones en exportaciones y 4.000 emprendedores peruanos capacitados

Exporta Fácil supera 118 mil envíos internacionales y fortalece la internacionalización de las mypes con capacitaciones, convenios y trabajo articulado con más de 45 entidades para facilitar el acceso a más de 190 mercados.

Exporta Fácil: Más de 118 mil envíos y US$ 45 millones en exportaciones.
Exporta Fácil: Más de 118 mil envíos y US$ 45 millones en exportaciones. | Foto: La República/IA

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que Exporta Fácil generó más de 118.357 envíos internacionales desde 2007, con un valor FOB superior a los US$45 millones. La herramienta se consolida como un canal clave para que las micro y pequeñas empresas peruanas accedan a mercados internacionales.

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Los envíos realizados mediante la plataforma de Serpost tuvieron como principales destinos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, Chile, España y México, destacando productos de artesanía, textiles, joyería y bienes elaborados con insumos naturales.

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Exportaciones mypes: 118 mil envíos, US$45 millones y demanda internacional

El programa Exporta Fácil permitió que miles de emprendedores peruanos coloquen sus productos en mercados internacionales de forma simplificada. Los más de 118.000 envíos acumulados desde 2007 reflejan la consolidación de un mecanismo que reduce barreras logísticas y facilita la salida de productos con valor agregado.

La creciente presencia de destinos como Estados Unidos, Europa y países de la región evidencia la demanda internacional por la oferta peruana, especialmente en artesanía, textiles, joyería y productos elaborados con insumos naturales. Según el MTC, Exporta Fácil “busca reducir costos y simplificar procesos logísticos”, precisó el ministerio.

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Articulación institucional y convenios

El fortalecimiento de Exporta Fácil se sostiene en una amplia red de cooperación público-privada. Serpost ha suscrito 24 convenios y ejecutó 160 actividades entre 2025 y 2026, incluyendo capacitaciones, ferias, webinars y mesas de trabajo con más de 45 entidades.

Entre los aliados estratégicos destacan PromPerú, Mincetur, Asociación de Exportadores y la Cámara de Comercio de Lima, lo que permitió ampliar el alcance del programa y brindar información, asistencia técnica y servicios para dinamizar la participación de las mypes en el comercio exterior.

4.000 emprendedores y acceso a 190 países

Durante marzo, el MTC realizó capacitaciones en Lima, Arequipa, Piura, Ayacucho, Lambayeque, San Martín y Áncash, desarrollando 11 jornadas formativas junto a gobiernos regionales y entidades como Sunat Huaraz.

El MTC señaló en su nota de prensa que las capacitaciones brindaron “herramientas prácticas orientadas a facilitar el proceso de exportación, simplificar los envíos de productos y ampliar el acceso a mercados extranjeros a través de la red postal”. Asimismo, informó que más de 4.000 emprendedores fueron capacitados entre 2025 y lo que va de 2026 para impulsar su inserción en mercados de más de 190 países mediante Exporta Fácil.

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