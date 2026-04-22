Connie Chaparro abrió su corazón. La actriz peruana utilizó sus redes sociales para revelar que la vida le ha dado un golpe duro, ya que fue diagnosticada con cáncer de piel. A través de un conmovedor video, la artista contó cómo se enteró de esta mala noticia, cómo lo tomó y cómo ha sobrellevado esta enfermedad en las últimas semanas.

“Hace un mes fui al dermatólogo porque tenía una alergia y quería que me recete algo, y cuando pasé por ahí dije: ‘Doctor, revíseme los lunares’, porque yo todos los años me hago chequeos preventivos”, así inició su mensaje en redes sociales. Tras la revisión, el médico se detuvo en uno de los lunares que tenía en su brazo izquierdo y dijo que debían hacerle una biopsia. Esperó una semana para los resultados y se quebró al leer el asunto del mail.



