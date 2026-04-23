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Política

Alfonso López-Chau: "El verdadero fraude es anular las elecciones nacionales"

El líder de Ahora Nación sostiene que anular los comicios nacionales para forzar nuevas votaciones en Lima carece de sustento constitucional y representa un fraude en marcha.

Alfonso López-Chau, líder del partido Ahora Nación.
Alfonso López-Chau, líder del partido Ahora Nación. | El País

A 11 días de los comicios, la incertidumbre política crece debido a la difusión de teorías sobre un supuesto fraude, diseñadas para desacreditar los resultados presidenciales. Estas narrativas se mantienen a pesar de que la ONPE ya finalizó el conteo de actas de la fórmula presidencial, confirmando una ventaja que consolida a Roberto Sánchez en el segundo lugar, por encima de Rafael López Aliaga, principal impulsor del discurso fraudista. Ante este escenario, Alfonso López-Chau señaló que el verdadero fraude está en no reconocer la validez de estas elecciones.

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"El verdadero fraude es anular las elecciones nacionales, el verdadero fraude es pretender desconocer las elecciones en Lima, es organizar elecciones complementarias a su medida. Ese es el verdadero fraude", señaló el líder de Ahora Nación mediante sus redes sociales.

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El exrector de la UNI advirtió que las solicitudes de nulidad busca beneficiar a intereses particulares por encima del derecho al voto de millones de ciudadanos. En esa línea, el foco está puesto sobre las autoridades electorales que se encargar de decidir sobre el futuro de estos comicios.

PUEDES VER: Ahora Nación rechaza narrativa de supuesto fraude: "Buscan desconocer el voto mayoritario del pueblo"

En un llamado directo al titular del JNE, Roberto Burneo, el líder de Ahora Nación exigió firmeza frente a las presiones externas que solicitad la nulidad electoral. "Señor Burneo, cumpla con su deber, el verdadero fraude se está maquinando, está en marcha, no lo permitamos".

López-Chau señaló que los pedidos para llevar a cabo elecciones complementarias no son solo éticamente cuestionables, sino legalmente inviables. Además, también se pronunció sobre la renuncia de Piero Corvetto, ahora extitular de la ONPE.

"Aceptar una renuncia que la ley prohíbe y empujar elecciones complementarias sin sustento legal ni constitucional es abrirle la puerta a una maniobra antidemocrática y es allí donde está el verdadero fraude, rompiendo los principios de igualdad de información para el sufragio y simultaneidad del voto".

PUEDES VER: ONPE finaliza el conteo de actas regulares: Roberto Sánchez saca más de 20.000 votos de distancia de López Aliaga

La crítica se extiende también hacia otros personajes políticos que estarían propiciando este escenario. "El pacto mafioso quiere una presidencia definida solo entre sus candidatos y lamentablemente hay falsos 'demócratas' que hoy están ayudando a hacerlo posible".

El líder de Ahora Nación ratificó la legalidad de las elecciones e hizo un llamado a la resistencia civil y a la vigilancia ciudadana para no perjudicar la democracia. "Defendemos principios democráticos sin ningún cálculo político".

Plantón en defensa de la voluntad ciudadana

Ante la gravedad de los hechos, el partido convocó a la ciudadanía, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos a una manifestación pacífica bajo el lema "No a las complementarias del pacto mafioso”. El plantón tiene como fecha el 21 de abril a las 10:00 a.m. en la sede del JNE: Jr. Nazca 598, Jesús María.

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