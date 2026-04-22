Resultados de La Tinka del miércoles 22 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario
El sorteo de La Tinka incluyó juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’, aumentando las posibilidades de ganar.
- Brote de sarampión en Lima: confirman cuatro casos y uno estaría vinculado a contagio en Puno
- Extrabajador hurtó más de S/450.000 en equipos tecnológicos a empresa en San Martín de Porres
La Tinka realizó un nuevo sorteo este miércoles 22 de abril, poniendo en juego un pozo acumulado de S/8'841,575, el mayor de la historia de la lotería. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. La transmisión se efectuará a las 10:30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.
Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, miércoles 22 de abril
¿Dónde puedo comprar las cartillas de La Tinka?
Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:
-Plaza Vea
-Vivanda
-Promart
-Mass
-Oechsle
¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?
Para jugar la Tinka desde tu celular, debes seguir los siguientes pasos.
- Paso 1: accede a m.latinka.com.pe desde tu teléfono móvil. Si es tu primera vez, regístrate proporcionando todos tus datos.
- Paso 2: asegúrate de tener el saldo suficiente para jugar.
- Paso 3: selecciona tu juego preferido, realiza la compra y ¡a jugar!
¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka?
Las horas de cierre son a las 8:50 pm de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo.