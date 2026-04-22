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Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 22 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

El sorteo de La Tinka incluyó juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’, aumentando las posibilidades de ganar.

Tinka: sorteo del miércoles 22 de abril.
Tinka: sorteo del miércoles 22 de abril. | Foto: captura

La Tinka realizó un nuevo sorteo este miércoles 22 de abril, poniendo en juego un pozo acumulado de S/8'841,575, el mayor de la historia de la lotería. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. La transmisión se efectuará a las 10:30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, miércoles 22 de abril

21:28
22/4/2026

¿Dónde puedo comprar las cartillas de La Tinka?

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes: 

-Plaza Vea

-Vivanda

-Promart

-Mass

-Oechsle

21:18
22/4/2026

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar la Tinka desde tu celular, debes seguir los siguientes pasos. 

- Paso 1: accede a m.latinka.com.pe desde tu teléfono móvil. Si es tu primera vez, regístrate proporcionando todos tus datos.
- Paso 2: asegúrate de tener el saldo suficiente para jugar.
- Paso 3: selecciona tu juego preferido, realiza la compra y ¡a jugar!

20:00
22/4/2026

¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka?

Las horas de cierre son a las 8:50 pm de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo. 

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