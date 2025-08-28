Cómo enviar tu carta a Santa Rosa de Lima por WhatsApp, correo electrónico o Serpost este 30 de agosto

La costumbre de enviar cartas a Santa Rosa de Lima se adapta a la era digital. Este 30 de agosto, los fieles tendrán más opciones para que sus mensajes lleguen al Pozo de los Deseos, ubicado en el santuario limeño.

Además de las oficinas postales de Serpost, ahora es posible remitir las cartas mediante WhatsApp y correo electrónico. Esta alternativa busca que más personas participen sin importar su ubicación.

La celebración se adapta a la era digital. Foto: Composición LR





Opciones digitales para enviar tu carta

Los organizadores informaron que las cartas pueden enviarse a través del número oficial 934 720 733 vía WhatsApp o al correo santarosa.correo@gmail.com. Los mensajes digitales serán impresos por voluntarios y depositados en el Pozo de los Deseos durante la festividad.

Esta modalidad está pensada para quienes no pueden acudir de manera presencial, permitiendo que los devotos dentro y fuera del país mantengan viva esta tradición.

Serpost mantiene la opción tradicional

Para quienes prefieren el método físico, las oficinas de Serpost en todo el Perú seguirán recibiendo cartas que serán trasladadas al santuario. Esta es la forma más clásica de cumplir con el rito religioso que acompaña la celebración en honor a la patrona de América.