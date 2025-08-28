HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

Cómo enviar tu carta a Santa Rosa de Lima por WhatsApp, correo electrónico o Serpost este 30 de agosto

Los devotos podrán mantener la tradición de escribir a Santa Rosa de Lima usando medios digitales y físicos. Conoce los canales habilitados para enviar tu mensaje al Pozo de los Deseos.

Los fieles podrán enviar sus cartas por medios digitales y físicos. Foto: Composición LR
Los fieles podrán enviar sus cartas por medios digitales y físicos. Foto: Composición LR

La costumbre de enviar cartas a Santa Rosa de Lima se adapta a la era digital. Este 30 de agosto, los fieles tendrán más opciones para que sus mensajes lleguen al Pozo de los Deseos, ubicado en el santuario limeño.

Además de las oficinas postales de Serpost, ahora es posible remitir las cartas mediante WhatsApp y correo electrónico. Esta alternativa busca que más personas participen sin importar su ubicación.

La celebración se adapta a la era digital. Foto: Composición LR<br><br>

La celebración se adapta a la era digital. Foto: Composición LR

Opciones digitales para enviar tu carta

Los organizadores informaron que las cartas pueden enviarse a través del número oficial 934 720 733 vía WhatsApp o al correo santarosa.correo@gmail.com. Los mensajes digitales serán impresos por voluntarios y depositados en el Pozo de los Deseos durante la festividad.

Esta modalidad está pensada para quienes no pueden acudir de manera presencial, permitiendo que los devotos dentro y fuera del país mantengan viva esta tradición.

PUEDES VER: Santa Rosa de Lima 2025: conoce el plan de desvíos para los fieles que asistan al Pozo de los Deseos y la iglesia

lr.pe

Serpost mantiene la opción tradicional

Para quienes prefieren el método físico, las oficinas de Serpost en todo el Perú seguirán recibiendo cartas que serán trasladadas al santuario. Esta es la forma más clásica de cumplir con el rito religioso que acompaña la celebración en honor a la patrona de América.

