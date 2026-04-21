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Balcázar reitera que no comprará los F-16, pero la FAP ya firmó el contrato

Fuentes militares aseguran que la Fuerza Aérea del Perú suscribió el acuerdo comercial con la compañía estadounidense Lockheed Martin en la base de Las Palmas, ayer lunes 20 de abril, pero el jefe de Estado dijo esta mañana que el próximo gobierno decidirá a quién adjudica la contratación.

Balcázar dice que el próximo gobierno comprará aviones de combate, pero la FAP ya firmó contrato para la adquisición de cazas F-16 Block 70. Foto: composición LR
Balcázar dice que el próximo gobierno comprará aviones de combate, pero la FAP ya firmó contrato para la adquisición de cazas F-16 Block 70. Foto: composición LR

Desconociendo que durante todo el lunes 20 de abril circuló la versión sobre la firma del contrato entre la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y la empresa fabricante de los cazas F-16 Block 70, Lockheed Martin, el mandatario José María Balcázar manifestó que mantenía su postura de que el próximo gobierno se encargue de la compra de los aviones de combate.

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“El tema es que hemos acordado desde el inicio de que se postergaba para el nuevo Gobierno y todavía esa circunstancia no ha cambiado. No hay compra todavía”, afirmó Balcázar a Radioprogramas.

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"Mi despacho ha considerado necesario que sea el nuevo gobierno con toda la legitimidad del caso el que tenga que hacer la compra de los aviones", insistió en otra entrevista con Exitosa.

En un lunes cargado de rumores, especulaciones y filtraciones, que señalaban que en la base aérea de Las Palmas la FAP y un representante de Lockheed Martin, estamparon sus firmas en un contrato para la compra de un primer lote de 12 cazas F-16 Block 70, en la noche Balcázar declaró a “El Comercio” que su gobierno no había comprado nada. Este martes en la mañana el jefe de Estado ante dos medios repitió que su gestión transitoria no adquirirá las aeronaves de combate.

FAP La Republica

En la base aérea de Las Palmas, en Santiago de Surco, la FAP suscribió el contrato con Lockheed Martin. Foto: Lockheed Martin

PUEDES VER: Balcázar niega la firma del contrato por la compra de los cazas F-16 Block 70

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Que decida el nuevo presidente

“Esta compra se tiene que hacer con toda tranquilidad y bien analizado para que todo el país se quede contento, cuando uno hace una compra normal. (…) No descarto el asunto de la compra, la compra debe mantenerse en el sentido de las mejores relaciones con todos los países que tienen aviones”, expresó Balcázar a RPP.

El viernes 17 de abril, cuando se había programado la suscripción del acuerdo comercial, muy temprano en la mañana Balcázar declaró a “Exitosa” que prefería que el presidente que será elegido en segunda vuelta, resolviera la compra de las aeronaves de guerra.

Las declaraciones del presidente Balcázar indignaron al embajador estadounidense Bernie Navarro, quien usó su cuenta de “X” para advertir a los que “negocian de mala fe con EE.UU”, recurrirá “a todas las herramientas disponibles” para hacer respetar los intereses de su país.

Balcázar descartó turbulencias en la relación con Estados Unidos, por la no suscripción del contrato.

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Las ondas expansivas

"Sería alarmista decir que por un contrato de compra-venta se tenga que imponer una circunstancia de guerra, subida de aranceles. No, porque es una circunstancia muy tangencial para las relaciones antiguas y permanentes con Estados Unidos", le dijo a Exitosa.

Como informaron el portal defensa.com y La República el martes 14 de abril, el gobierno de Balcázar optó por la propuesta de Lockheed Martin y fijó para el viernes 17 de abril la firma del contrato.

En enero de este año, el gobierno de José Jerí aprobó el Manual de Contrataciones en el Mercado Exterior a cargo de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), donde expresamente se indica que todas las ofertas deben ser evaluadas por el respectivo comité.

En lugar de eso, la gestión de Jerí suscribió un acuerdo secreto con el gobierno de los Estados Unidos -desconocido hasta el momento-, pero que convirtió a Lockheed Martin como el único proveedor. Así se dejó fuera a la sueca Saab que ofreció el caza Gripen E/F y a la francesa Dassault Aviation que ofertó los Rafale F4.

PUEDES VER: Balcázar no firmará contrato para la compra de cazas F-16 Block 70

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Luces de alarma

Esto motivó la protesta del vicepresidente de Saab, Lars Tossman, quien despachó una carta al ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, en la que deja entrever que en el proceso de selección no hay transparencia porque no le han pedido a su empresa que actualice y sustente su propuesta de Gripen E/F.

La carta de Tossman confirma que no existió licitación o concurso, como dispone el Manual de Contrataciones en el Mercado Exterior de la ACFFAA.

Según fuentes militares, un sector del gobierno, encabezado por los generales EP en retiro, el premier Luis Arroyo, y el ministro de Defensa, Carlos Díaz, consideraba que si Lockheed Martin había recibido la adjudicación del contrato por los F-16, lo lógico era que el proceso continuara con la suscripción del contrato.

Aparentemente, el presidente José María Balcázar, no sabía de esta actuación paralela.

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