El referéndum, respaldado por los demócratas, pretendía sumar escaños en el Congreso, aumentando su representación en Virginia. Foto: AFP | AFP | AFP

El referéndum, respaldado por los demócratas, pretendía sumar escaños en el Congreso, aumentando su representación en Virginia. Foto: AFP | AFP | AFP

Un juez del Tribunal de Circuito del condado de Tazewell, Jack Hurley, ordenó no certificar los resultados del referéndum en Virginia aprobado el martes. La consulta buscaba rediseñar el mapa electoral estatal, un cambio que podría otorgar a los demócratas cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Horas después del veredicto popular, el magistrado declaró sin efecto todos los votos emitidos y calificó el lenguaje de la papeleta como “flagrantemente engañoso”.

El fiscal general del Estado, Jay Jones, anunció una apelación inmediata. La Corte Suprema de Virginia ya había suspendido una decisión previa de Hurley que permitía la votación, y aún no resuelve el fondo del caso. De los 11 representantes que tiene dicho estado en el Congreso, seis pertenecen al Partido Demócrata. Con la nueva delimitación, la formación esperaba aumentar a 10 sus legisladores.

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Trump denuncia fraude sin pruebas en voto por correo

El presidente Donald Trump afirmó en Truth Social que la votación fue “amañada” y se produjo una “masiva entrega de votos por correo”. Sin embargo, ningún dato oficial respalda esa versión. Aaron Fritschner, subjefe de gabinete del congresista demócrata Don Beyer, tildó los reclamos del mandatario como “una razón increíblemente tonta para quejarse” y señaló que el recuento del martes se realizó a “la velocidad de la luz según los estándares de Virginia”.

Los condados más poblados, como Fairfax, reportaron sus resultados más tarde que los sectores rurales, una práctica habitual por el volumen de votantes. En esta zona, donde residen decenas de miles de empleados federales, el “Sí” obtuvo un 69,5%. Cifras similares a las de las elecciones estatales de 2025, cuando la demócrata Abigail Spanberger alcanzó el 73,8% en la contienda por la gobernación y Jones logró el 68,4% para fiscal general.

Recuento rápido en Virginia desmiente denuncias de fraude

Los analistas anticiparon desde el cierre de las urnas que el “Sí” ganaría. Aunque el “No” lideró momentáneamente durante hora y media, el margen no resultaba suficiente para frenar el avance demócrata. El modelo de pronóstico del New York Times y expertos como Kyle Kondik, de la Universidad de Virginia, advirtieron que el escrutinio de votos en los grandes condados todavía no se había completado.

La ciudad de Richmond dictaminó a favor de la medida con un 82,8%, muy cerca del 86,7% que consiguió Spanberger en 2025. Los condados de mayoría republicana ya habían contabilizado más del 90% de sus sufragios, pero no lograron el cambio de 15 puntos porcentuales necesario para imponerse. Marc Short, colaborador del exvicepresidente Mike Pence, dio por hecha la victoria del “Sí” incluso antes de que el Partido Republicano perdiera la ventaja inicial.

Demócratas buscan ampliar ventaja en el Congreso

El resultado electoral forma parte de una ofensiva nacional por la redistribución de distritos. Mientras Trump impulsó cambios en estados controlados por republicanos como Texas, Ohio y Carolina del Norte, los demócratas respondieron con su propio rediseño en Virginia y también en California. La batalla legal recae en la Corte Suprema del estado, cuyo fallo definirá si el nuevo mapa entra en vigor para las elecciones de medio mandato en noviembre.

Virginians for Fair Elections, grupo que encabezó la campaña por el “Sí”, sostuvo que los votantes “entendieron exactamente lo que estaba en la papeleta”. En un comunicado, añadieron: “Los republicanos perdieron. Ahora intentan anular la voluntad de los votantes en los tribunales”.