Precio del dólar en Perú cae a S/2,94 por error en Google: tipo de cambio se muestra distinto pese a reporte del BCRP

Un error en Google mostró un tipo de cambio de S/2,94 por dólar el 21 de abril, generando confusión entre los usuarios que consultaban el valor en Perú. | Foto: Freepik/Google

Un error en Google mostró un tipo de cambio de S/2,94 por dólar el 21 de abril, generando confusión entre los usuarios que consultaban el valor en Perú. | Foto: Freepik/Google

Un valor de S/2,94 por dólar apareció este 21 de abril en el buscador de Google, lo que generó sorpresa entre usuarios que consultaban el tipo de cambio en Perú. La cifra, mostrada como conversión referencial, no coincidía con los datos oficiales del mercado cambiario, lo que evidenció una falla en la plataforma.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el tipo de cambio interbancario de venta cerró en S/3,439 el mismo día, una variación mínima frente a los S/3,435 registrados el 20 de abril. Esta diferencia confirma que el valor difundido en el buscador no reflejaba la cotización real del dólar en el país.

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Error en Google mostró tipo de cambio por debajo del valor real

El monto de S/2,94 fue presentado en un panel informativo con datos atribuidos a Morningstar, acompañado de un gráfico que mostraba una caída en el último mes. Incluso, se señalaba un pico de S/3,38 a inicios de abril, seguido de un descenso abrupto hacia finales del periodo.

Sin embargo, este valor no correspondía a las operaciones del sistema financiero peruano. El error también impactó en las conversiones automáticas dentro del buscador, mostrando resultados inconsistentes frente a otras plataformas.

El Banco Central de Reserva del Perú, por su parte, informó que el dólar cerró hoy, 21 de abril, en S/3,439, frente al S/3,435 de ayer.

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