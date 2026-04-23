Resultados EN VIVO Elecciones 2026: Roberto Sánchez en segundo lugar tras conteo de actas regulares de ONPE al 94%

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, informó que el Ministerio Público solicitó la detención preliminar del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, en el marco de las investigaciones por las presuntas irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril. El requerimiento fue presentado ante el Poder Judicial y ahora queda a la espera de que un juez evalúe la medida, mientras Corvetto ya entregó sus pasaportes a la Fiscalía en medio del proceso.