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¿Vacancia contra José María Balcázar? y canciller renuncia | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Resultados EN VIVO Elecciones 2026: Roberto Sánchez en segundo lugar tras conteo de actas regulares de ONPE al 94%

La ONPE concluyó el procesamiento de actas regulares y dejó en manos de los Jurados Electorales Especiales la revisión de actas observadas, mientras Roberto Sánchez amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga en la disputa por pasar a la segunda vuelta.

Roberto Sánchez supera por 20 mil votos a Rafael López Aliaga. Foto: composición LR
Roberto Sánchez supera por 20 mil votos a Rafael López Aliaga. Foto: composición LR

La ONPE informó que el conteo de actas regulares de las Elecciones 2026 alcanzó el 94% de avance, consolidando a Roberto Sánchez en el segundo lugar de la votación. Con una diferencia de más de 20.000 votos frente a Rafael López Aliaga, el candidato se perfila como virtual contendiente en una eventual segunda vuelta, a la espera de que los Jurados Electorales Especiales resuelvan las actas observadas pendientes.

Resultados EN VIVO de las Elecciones Presidenciales 2026 por ONPE

11:39
23/4/2026

Fiscalía solicita detención preliminar contra Piero Corvetto por irregularidades en elecciones 2026

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, informó que el Ministerio Público solicitó la detención preliminar del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, en el marco de las investigaciones por las presuntas irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril. El requerimiento fue presentado ante el Poder Judicial y ahora queda a la espera de que un juez evalúe la medida, mientras Corvetto ya entregó sus pasaportes a la Fiscalía en medio del proceso.

11:25
23/4/2026

JNE descarta elecciones complementarias en Lima planteadas por Rafael López Aliaga

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) descartó la realización de elecciones complementarias en Lima, propuesta impulsada por Rafael López Aliaga tras cuestionamientos al proceso electoral. De acuerdo con fuentes de La República, el pleno no alcanzó consenso para evaluar esta medida, en medio de la revisión de actas observadas y el avance del conteo oficial a cargo de la ONPE. Lee más AQUÍ.

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