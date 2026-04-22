ONPE finaliza el conteo de actas pendientes: Roberto Sánchez saca casi 20.000 votos de distancia de López Aliaga

Conteo entra en la recta final. Al 94,426% de actas procesadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó en su portal que ya no cuenta con actas pendientes por contabilizar en la elección presidencial. Al cierre de la edición, el ente electoral registró que el candidato de Juntos por el Perú (JPP) le saca 19.986 votos de diferencia a su contrincante Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y se posiciona para pasar a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

ONPE resultados al 94.426%

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