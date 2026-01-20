PromPerú anuncia que Piura será la sede de "Perú, Mucho Gusto" y la “Expo Perú Seafood” este 2026

Eventos se realizaran en agosto y se espera la visita de alrededor de 40.000 visitantes. Foto: Almendra Ruesta, La República

En agosto de este año 2026, la región de Piura será sede de dos eventos de alcance nacional: la feria gastronómica "Perú, mucho gusto" y la “Expo Perú Seafood 2026”, dedicada a promover la oferta exportable del sector pesca y acuicultura.

De acuerdo con lo expuesto por PromPerú durante una conferencia de prensa, "Perú, mucho gusto" se llevará a cabo entre el 7 y 9 de agosto. El evento reunirá 60 stands de restaurantes y otros negocios que comercializan alimentos.

En esa línea, se tiene como proyección inicial la llegada de al menos 40.000 visitantes a la feria gastronómica y ganancias para la región que ascienden a los 4 millones de soles.

En cuanto a “Expo Perú Seafood”, se tiene previsto que se ejecute una semanas después del "Perú, Mucho Gusto".

"Debemos aprovechar este hito, ambos eventos en el mes del aniversario de Piura, para hacer la promoción de la región a nivel nacional e internacional", apuntó Igor Rojas, director de las Oficinas Regionales de PromPerú.

Piura en exportaciones

Ricardo Limo, presidente Ejecutivo de PromPerú, indicó que Piura cerró el 2025 con más de 3.500 millones de dólares en exportaciones. La región tiene como principales mercados a Estados Unidos, Países Bajos y China y, en menor medida, también se vende a otros países como Corea, Brasil, Reino Unido, entre otros.

Los recursos más exportados el año pasado corresponden a los sectores de la pesca, agrícola y al de la minería no metálica. Algunos de ellos son la pota, uva, mango, atún, fosfato de calcio y camarón.