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Economía

Perú puede ampliar su participación en mercados internacionales, pero mantiene baja presencia en EE.UU. y China

A pesar del aumento en cifras, Perú solo representa el 0,3% de las importaciones de EE. UU. y el 1,3% de las de China, evidenciando el limitado acceso a estos importantes mercados internacionales.

En 2025 las exportaciones peruanas representaron el 0,3% de las importaciones de EE.UU. y el 1,3% de China.
En 2025 las exportaciones peruanas representaron el 0,3% de las importaciones de EE.UU. y el 1,3% de China. | Composición LR/ChatGPT

Las exportaciones peruanas han alcanzado cifras históricas en los últimos años y en 2025 sumaron US$90.000 millones, con un crecimiento de 21% frente al 2024, consolidándose como uno de los motores de la economía. Sin embargo, este avance no se traduce en una mayor presencia en los principales mercados internacionales, lo que evidencia el amplio potencial del país para incrementar su participación global.

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Sin embargo, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, las exportaciones peruanas representaron apenas el 0,3% de las importaciones de Estados Unidos y el 1,3% de las de China, las dos principales economías del mundo, lo que evidencia que, pese al crecimiento, la presencia del país en estos mercados sigue siendo limitada.

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No obstante, el propio gremio exportador advirtió que parte de este avance estuvo impulsado por el incremento de los precios internacionales, especialmente de los productos tradicionales (cobre, oro en bruto, hidrocarburos) lo que elevó el valor de los envíos aun cuando el volumen exportado no necesariamente creció al mismo ritmo.

En ese contexto, el presidente de ADEX, César Tello Ramírez, señaló que el reto no pasa solo por vender más de lo mismo, sino por diversificar la oferta exportable. “Es necesario incrementar el volumen de aquellas partidas con menor participación en la canasta exportadora, a fin de reducir la dependencia de los productos tradicionales”, indicó.

Sectores como la agroindustria, la minería, la pesca, los servicios y diversas manufacturas han demostrado capacidad para competir en el exterior. Sin embargo, el desafío ya no se centra únicamente en abrir nuevos mercados, sino en mejorar las condiciones internas que permitan sostener y ampliar esa competitividad.

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Retos internos que frenan el crecimiento exportador

Uno de los principales obstáculos para el desarrollo exportador del país radica en factores estructurales que afectan la productividad. Durante su participación en el evento sobre el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024-2030, Tello sostuvo que es necesario avanzar en varios frentes para consolidar una estrategia sostenible.

En primer lugar, garantizar la estabilidad y predictibilidad de las políticas públicas, con el fin de generar confianza y atraer inversiones de largo plazo. En segundo lugar, cerrar las brechas en infraestructura, logística, conectividad y capital humano, factores clave para elevar la productividad y facilitar la inserción de más empresas en el comercio global.

Asimismo, planteó promover el desarrollo productivo en las regiones, aprovechando el potencial de las cadenas de valor a nivel nacional, y fortalecer la articulación público-privada, uno de los pilares que ha sostenido el crecimiento exportador en las últimas décadas.

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Competitividad en mejora, pero con desafíos persistentes

Este escenario también se refleja en los indicadores de competitividad. Según el Ranking Mundial de Competitividad 2025 del IMD, presentado por Centrum PUCP, el Perú avanzó del puesto 63 al 60 entre 69 economías, impulsado por la recuperación del crecimiento, el empleo y la inversión. Sin embargo, este avance no ha sido uniforme.

Uno de los aspectos más preocupantes es el retroceso en la eficiencia del gobierno, que descendió del puesto 55 al 59. Lo que evidencia problemas en la calidad institucional, la regulación y la gestión pública, elementos clave para generar un entorno favorable a los negocios.

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El informe también advierte debilidades persistentes como la alta informalidad, las limitaciones en innovación, las deficiencias en infraestructura y la baja integración en las cadenas globales de valor.

En este contexto, el crecimiento exportador del Perú no dependerá únicamente de factores externos como los precios internacionales, sino de su capacidad para resolver estos problemas estructurales. Mejorar la productividad, fortalecer la institucionalidad y promover una mayor articulación entre el sector público y privado serán claves para que el país aumente su participación en los mercados globales.

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