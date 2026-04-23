HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     
Economía

Precio del dólar hoy, jueves 23 de abril de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dolar hoy, jueves 23 de abril. Revisa el tipo de cambio.
Precio del dolar hoy, jueves 23 de abril. Revisa el tipo de cambio. | Foto: Difusión

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 23 de abril, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,380 la compra y S/3,405 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 22 de abril?

BCP

  • Compra: S/3,711
  • Venta: S/3,796

Interbank

  • Compra: S/3,725
  • Venta: S/3,785

Scotiabank

  • Compra: S/3,667
  • Venta: S/3,845

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,730
  • Venta: S/3,800

BBVA

  • Compra: S/3,670
  • Venta: S/3,821
Notas relacionadas
Precio del dólar hoy, miércoles 22 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, miércoles 22 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Precio del dólar hoy martes 21 de abril de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

Precio del dólar hoy martes 21 de abril de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú cae a S/2,94 por error en Google: tipo de cambio se muestra distinto pese a reporte del BCRP

Precio del dólar en Perú cae a S/2,94 por error en Google: tipo de cambio se muestra distinto pese a reporte del BCRP

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aviones F-16 en Perú: MEF realizó el primer pago de US$462 millones

Aviones F-16 en Perú: MEF realizó el primer pago de US$462 millones

LEER MÁS
Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
Precariedad laboral en alza: solo en Lima, más de 328.000 egresados universitarios con bajos ingresos y sin estabilidad

Precariedad laboral en alza: solo en Lima, más de 328.000 egresados universitarios con bajos ingresos y sin estabilidad

LEER MÁS
Intervención de la Sunat en el Jorge Chávez: pasajera es detenida tras ingresar más de 100 celulares sin pagar impuestos

Intervención de la Sunat en el Jorge Chávez: pasajera es detenida tras ingresar más de 100 celulares sin pagar impuestos

LEER MÁS
¿Cómo postular a Techo Propio 2026? Descubre cómo acceder a los 14.880 bonos del Estado y empezar a construir tu vivienda

¿Cómo postular a Techo Propio 2026? Descubre cómo acceder a los 14.880 bonos del Estado y empezar a construir tu vivienda

LEER MÁS
Precio del dólar hoy martes 21 de abril de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

Precio del dólar hoy martes 21 de abril de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maifest 2026: artistas, presentaciones culturales y actividades familiares que se realizarán en Surco

Este es el único caza de quinta generación en el mundo que desafía la defensa aérea de Estados Unidos y otras potencias

Resultados de La Tinka del miércoles 22 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Economía

Precio del dólar hoy, miércoles 22 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Aviones F-16 en Perú: MEF realizó el primer pago de US$462 millones

Indecopi sanciona a empresa de transporte por cláusulas abusivas y deficiencias en atención de reclamos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNE descarta elecciones complementarias en Lima propuestas por Rafael López Aliaga

En Loreto, 2.441 hectáreas de bosque, con árboles y guacamayos esperan la ayuda del Estado

ONPE finaliza el conteo de actas regulares: Roberto Sánchez saca más de 20.000 votos de distancia de López Aliaga

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025