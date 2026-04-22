La represa de Paraguay y Brasil destaca como un coloso técnico que utilizó 12,3 millones de metros cúbicos de hormigón. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

La represa de Paraguay y Brasil destaca como un coloso técnico que utilizó 12,3 millones de metros cúbicos de hormigón. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

La central hidroeléctrica de Itaipú, ubicada en la frontera de Paraguay y Brasil, resalta como una infraestructura gigantesca de 7.919 metros de longitud. Según World Energy Trade, esta planta es la más productiva de la historia con una generación acumulada superior a los 3.000 millones de megavatios-hora desde 1984. El complejo binacional garantiza el suministro eléctrico para ambas naciones, pues satisface el 75% del consumo paraguayo y el 15% del mercado brasileño.

Pese al avance de proyectos en China, como la Presa de las Tres Gargantas, el embalse sudamericano mantiene récords operativos únicos y un lago artificial de 1.350 km². El volumen hídrico alcanza los 29.000 millones de metros cúbicos, cantidad suficiente para el abastecimiento de agua potable a millones de personas. Este enclave estratégico fomenta el desarrollo turístico y pesquero, lo cual consolida su relevancia económica frente al crecimiento de la competencia energética asiática.

¿Qué hace de Itaipú una maravilla de la ingeniería sudamericana y mundial?

La represa destaca como un coloso técnico que utilizó 12,3 millones de metros cúbicos de hormigón, volumen equivalente a 200 estadios Maracaná. Esa estructura integra una masa de acero comparable a 380 torres Eiffel para sostener sus 20 unidades generadoras de energía. Se trata de una obra que no solo produce electricidad para Brasil y Paraguay, sino que regula el caudal del río Paraná y optimiza la navegación regional.

El lago artificial constituye un mar interior de 170 kilómetros de longitud con 66 islas y extensas áreas de biodiversidad protegida. World Energy Trade resalta que el llenado de este reservorio ocurrió en solo 14 días durante 1982 tras intensas lluvias estacionales.

Más allá de su función hidroeléctrica, el complejo funciona como un centro de investigación científica y conservación ambiental de referencia internacional. Itaipú Binacional señala que la infraestructura atrae a miles de turistas anualmente, quienes buscan conocer de cerca este pilar del desarrollo regional. El sitio consolida su relevancia mediante el fomento del ecoturismo y la protección de 100.000 hectáreas de bosques nativos.

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¿Cómo compite Itaipú con China por el liderazgo hidroeléctrico mundial?

La represa de Tres Gargantas posee la mayor capacidad instalada del globo con 22.500 MW, pero Itaipú mantiene una competencia feroz por la primacía productiva. El flujo constante del río Paraná otorga a la planta paraguayo-brasileña una eficiencia superior que le permitió alcanzar un récord histórico de 103 millones de MWh en 2016. Aunque el complejo asiático superó esa cifra en 2020 con 111,8 millones, la central sudamericana sigue resaltando por su estabilidad operativa frente a las variaciones climáticas.

El diseño estratégico facilita una generación eléctrica constante con apenas 14.000 MW de potencia, lo cual resulta impresionante en comparación con la infraestructura china. Esa ventaja competitiva asegura una producción menos susceptible a las fluctuaciones estacionales del caudal hídrico. Gracias a dicha regularidad, la entidad permanece en el top 3 de las represas más productivas del mundo y consolida su relevancia energética internacional.

Ambas naciones socias ejecutan actualmente planes de modernización tecnológica para garantizar la vigencia de la infraestructura durante las próximas décadas. El excelente rendimiento acumulado por más de 30 años posiciona a este activo como un pilar fundamental para el desarrollo regional.

¿Cuál es el impacto estratégico de la represa en Sudamérica?

La represa trasciende su función eléctrica al consolidarse como un pilar histórico que resolvió pacíficamente disputas territoriales tras la Guerra de la Triple Alianza. El acuerdo de 1973 permitió que esta megaobra sea, según World Energy Trade, un hito en la cooperación bilateral esencial para la estabilidad de Brasil y Paraguay.

Dicha administración conjunta funciona bajo un marco financiero que garantiza beneficios mutuos mediante la producción hidroeléctrica. Para Itaipú Binacional, el proyecto destaca como un símbolo de la diplomacia y el desarrollo compartido, factores que aseguran la paz regional y la integración de las naciones sudamericanas.

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¿Qué otras represas hidroeléctricas del mundo son clave?

Existen otras represas hidroeléctricas que también juegan un papel crucial en la generación de electricidad a nivel global: