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Migración educativa peruana en aumento: ¿Qué carreras eligen los jóvenes para estudiar en el extranjero?

La salida de peruanos para estudiar fuera del país sigue una tendencia constante. Conoce qué perfiles migran, qué programas prefieren y cómo organizan este proceso de migración educativa.

Más del 60% de los peruanos que salen al exterior tiene entre 30 y 59 años. Foto: Composición LR.
Más del 60% de los peruanos que salen al exterior tiene entre 30 y 59 años. Foto: Composición LR.

Estudiar en el extranjero ya no es algo raro, sino una decisión cada vez más común entre familias y jóvenes peruanos. Muchos lo ven como una forma de acceder a mejores oportunidades educativas y profesionales. Según estimaciones de GSG Education, la migración de peruanos por motivos de estudio podría crecer hasta 16% en 2026. Esta cifra sigue una tendencia que ya se viene fortaleciendo en los últimos años.

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Las cifras confirman esta situación. De acuerdo con el INEI, en el segundo trimestre de 2025 las salidas del país aumentaron 8,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que solo en 2024 más de 600.000 peruanos dejaron el país sin registrar retorno.

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¿Quiénes migran para estudiar?

Cabe señalar que el perfil suele cambiar según la etapa de vida. En el pregrado, la decisión suele venir de las familias, que buscan dar a sus hijos acceso a sistemas educativos más estables y con mayor proyección internacional desde jóvenes.

Mientras que en el posgrado, la mayoría tiene entre 23 y 30 años. En este caso, la decisión es más personal y apunta a lograr una especialización académica, junto con opciones de trabajo en mercados internacionales.

Al respecto, Fernando Matute, Gerente Regional de GSG Education, sostuvo: "La educación internacional se ha convertido en la principal vía de migración planificada para jóvenes. A diferencia de otros perfiles, aquí hay una estrategia clara: formarse, ganar experiencia y luego integrarse a mercados laborales más amplios".

¿Qué carreras lideran la demanda?

La preferencia ya no se centra en las carreras tradicionales. En el pregrado, crecen con más fuerza programas como Ingeniería en Ciberseguridad, Ciencia de Datos, Bioingeniería y Negocios Digitales, que responden a nuevas demandas del mercado. En el posgrado, sobresalen los MBAs con enfoque en innovación.

También destacan las maestrías en Inteligencia Artificial aplicada, Marketing Digital y Gestión de la Sostenibilidad (ESG), por su conexión con tendencias globales.

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¿Por qué más del 60% de peruanos migra por mejores oportunidades?

La educación internacional se presenta como una opción para quienes buscan avanzar con un plan claro. Muchas personas la ven como un camino para mejorar su futuro y acceder a nuevas oportunidades fuera del país.

Además, más del 60% de los peruanos que sale al exterior tiene entre 30 y 59 años. Esto muestra que la migración responde, en gran parte, a decisiones relacionadas con el crecimiento profesional y la búsqueda de mejores condiciones de vida.

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