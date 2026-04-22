Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados con los partidos pendientes de la fecha 10 del Torneo Apertura

Este miércoles 22 y jueves 23 de abril se completa la fecha 10 de la Liga 1 2026 con los partidos pendientes. Universitario tiene la opción de meterse nuevamente a la pelea por el Torneo Apertura cuando reciba a Deportivo Garcilaso. El elenco crema afrontará este duelo tras la salida de Javier Rabanal por malos resultados. Los Chankas enfrentarán a Cienciano con la consigna de volver a ser los únicos líderes del campeonato.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Por diferencia de goles, Alianza Lima es el primero de la tabla pese a tener el mismo puntaje que Los Chankas.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Alianza Lima 11 8 16 26 2. Los Chankas 10 8 10 26 3. Cienciano 10 6 11 22 4. Universitario 10 5 4 18 5 Melgar 11 5 3 17 6. UTC 11 4 0 15 7. Sporting Cristal 10 4 4 14 8. Juan Pablo II 11 4 -9 14 9. Comerciantes Unidos 10 3 0 13 10. CD Moquegua 11 4 -5 13 11. Cusco FC 10 4 -6 13 12. Sport Huancayo 11 3 3 12 13. Alianza Atlético 10 2 0 11 14. Sport Boys 11 3 -5 11 15. Deportivo Garcilaso 10 2 -2 10 16. ADT 11 2 -4 10 17. Atlético Grau 10 1 -7 7 18. FC Cajamarca 10 1 -7 6

Partidos pendientes de la Liga 1 2026: fecha 10 del Torneo Apertura

Así se jugarán los encuentros restantes por la décima jornada del campeonato peruano. Este miércoles, el partido más llamativo será en el Monumental cuando Universitario enfrente a Deportivo Garcilaso. El jueves, uno de los líderes del campeonato, Los Chankas, recibirá a Cienciano en Andahuaylas en busca de mantenerse en lo más alto de la tabla.

Miércoles 22 de abril

Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético | Hora: 1.00 p. m.

Grau vs Sporting Cristal | Hora: 3.15 p. m.

Cusco vs FC Cajamarca | Hora: 6.00 p. m.

Universitario vs Deportivo Garcilaso | Hora: 8.30 p. m.

Jueves 23 de abril

Los Chankas vs Cienciano | Hora: 3.00 p. m.

¿Cómo ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, el cual está disponible en operadores de TV por cable y/o satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable, etc.

Tabla de goleadores de la Liga 1 2026

El ecuatoriano Carlos Garcés se mantiene como el goleador del Torneo Apertura.