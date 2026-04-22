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Deportes

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados con los partidos pendientes de la fecha 10 del Torneo Apertura

Los Chankas tendrán la opción de ubicarse como únicos líderes de la tabla cuando afronte su partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Universitario, Chankas y Cienciano juegan sus partidos pendientes por la fecha 10 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR
Universitario, Chankas y Cienciano juegan sus partidos pendientes por la fecha 10 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR

Este miércoles 22 y jueves 23 de abril se completa la fecha 10 de la Liga 1 2026 con los partidos pendientes. Universitario tiene la opción de meterse nuevamente a la pelea por el Torneo Apertura cuando reciba a Deportivo Garcilaso. El elenco crema afrontará este duelo tras la salida de Javier Rabanal por malos resultados. Los Chankas enfrentarán a Cienciano con la consigna de volver a ser los únicos líderes del campeonato.

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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Por diferencia de goles, Alianza Lima es el primero de la tabla pese a tener el mismo puntaje que Los Chankas.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima1181626
2.Los Chankas1081026
3.Cienciano1061122
4.Universitario105418
5Melgar115317
6.UTC114015
7.Sporting Cristal104414
8.Juan Pablo II114-914
9.Comerciantes Unidos103013
10.CD Moquegua114-513
11.Cusco FC104-613
12.Sport Huancayo113312
13.Alianza Atlético102011
14.Sport Boys113-511
15.Deportivo Garcilaso102-210
16.ADT112-410
17.Atlético Grau101-77
18.FC Cajamarca101-76

Partidos pendientes de la Liga 1 2026: fecha 10 del Torneo Apertura

Así se jugarán los encuentros restantes por la décima jornada del campeonato peruano. Este miércoles, el partido más llamativo será en el Monumental cuando Universitario enfrente a Deportivo Garcilaso. El jueves, uno de los líderes del campeonato, Los Chankas, recibirá a Cienciano en Andahuaylas en busca de mantenerse en lo más alto de la tabla.

Miércoles 22 de abril

  • Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético | Hora: 1.00 p. m.
  • Grau vs Sporting Cristal | Hora: 3.15 p. m.
  • Cusco vs FC Cajamarca | Hora: 6.00 p. m.
  • Universitario vs Deportivo Garcilaso | Hora: 8.30 p. m.

Jueves 23 de abril

  • Los Chankas vs Cienciano | Hora: 3.00 p. m.

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¿Cómo ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, el cual está disponible en operadores de TV por cable y/o satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable, etc.

Tabla de goleadores de la Liga 1 2026

El ecuatoriano Carlos Garcés se mantiene como el goleador del Torneo Apertura.

JugadorClubGoles
Carlos GarcésCienciano9
Hernán BarcosFC Cajamarca7
Alejandro HohbergCienciano6
Eryc CastilloAlianza Lima6
Franco TorresLos Chankas6
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