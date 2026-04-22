JNE descarta elecciones complementarias en Lima propuestas por Rafael López Aliaga

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) descartó que se realice la convocatoria para las elecciones complementarias en Lima Metropolitana, tal como lo propuso en su momento el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien -hasta el momento- se queda fuera de la segunda vuelta.

Fuentes de La República indicaron que luego del Pleno del JNE a la que asistió en parte el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, se demostró que no existe una salida “más alla de la legal” para llevar a cabo una elección complementaria.

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Asimismo, precisaron que, por cuestiones de tiempo, tampoco se concretarían estos comicios en los distritos en los que no se pudieron instalar las mesas de sufragio.

La votación se entrampó en un 3 vs. 2. No obstante, acordaron que no saldrían si no había unanimidad en la decisión y, por ahora, no hay acuerdo posible.