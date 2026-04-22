El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó a fines de 2025 el cronograma anual mensualizado para el pago de remuneraciones y pensiones del sector público que regirá durante el año fiscal 2026. La medida busca ordenar la programación de pagos para trabajadores del Gobierno nacional y gobiernos regionales.

La disposición fue oficializada mediante Resolución Viceministerial N.° 0005-2025-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano, donde también se autorizó el cronograma de pensiones del Decreto Ley N.° 19990 financiadas por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

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Cronograma 2026: remuneraciones y pensiones del sector público

La norma detalla que el cronograma anual mensualizado está organizado en tres anexos que definen las fechas de pago durante todo el año fiscal. El Anexo 01 establece el calendario de remuneraciones para trabajadores del Gobierno nacional y de los gobiernos regionales, cuya ejecución recae en las unidades ejecutoras de cada pliego presupuestal.

En paralelo, el Anexo 02 fija el cronograma de pensiones del Decreto Ley N.° 20530 para pensionistas del Estado administrados por los pliegos públicos, mientras que el Anexo 03 establece las fechas de pago del régimen del Decreto Ley N.° 19990. Esta estructura permite ordenar la programación financiera y asegurar el cumplimiento de obligaciones previsionales durante todo el año.

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Pagos CAS, Serums, Secigra y beneficios incluidos

El cronograma aprobado incorpora de forma expresa a los trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS), lo que garantiza que sus remuneraciones se programen dentro del calendario oficial. También se incluyen pagos periódicos no remunerativos como los estipendios del Servicio Civil de Graduandos (Secigra) y del Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (Serums).

Además, el documento precisa que se contemplan propinas y apoyos económicos dirigidos a practicantes, animadoras, alfabetizadoras y alumnos de escuelas militares y policiales, entre otros conceptos de naturaleza similar. De igual modo, se establece que la bonificación por escolaridad y los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad se atenderán conforme a los meses señalados en el cronograma.

CTS, gratificaciones y financiamiento vía Tesoro Público

La resolución indica que otros pagos vinculados a remuneraciones y pensiones, como la CTS, gratificaciones del Decreto Legislativo N.° 728 e indemnizaciones, deberán ejecutarse en las fechas previstas por la legislación vigente. Asimismo, las entidades con personal bajo el régimen 728 podrán pagar las remuneraciones y gratificaciones de julio y diciembre en una sola planilla cuando corresponda.

La norma señala que el cronograma “es aplicable al pago de las obligaciones con cargo a Recursos Ordinarios y otras fuentes centralizadas en la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT)”, según lo publicado en El Peruano. También establece que el jefe de Administración de cada unidad ejecutora deberá asegurar el financiamiento oportuno y el registro de las operaciones en el SIAF-SP bajo responsabilidad.