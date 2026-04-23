BAE 2026: Ministerio de Vivienda entrega bonos de alquiler a 170 familias damnificadas

El BAE permite a familias damnificadas alquilar un casa con servicios básicos por hasta 24 meses. Foto: Composición LR.

El BAE permite a familias damnificadas alquilar un casa con servicios básicos por hasta 24 meses. Foto: Composición LR.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que 170 familias damnificadas por las lluvias intensas ya reciben apoyo para acceder a una vivienda segura mediante los Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE). Este subsidio les permite alquilar un espacio digno mientras recuperan sus hogares afectados.

De ese total, 69 familias de Loreto, Áncash, Huancavelica, Cusco y Lambayeque ya iniciaron el cobro del subsidio mensual de S/500 en el Banco de la Nación, mientras que otras en Arequipa, Ayacucho, Pasco y Piura lo harán en los próximos días.

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¿Qué beneficios ofrece el BAE?

El MVCS explicó que el BAE brinda una solución rápida a las familias afectadas por desastres. Este apoyo económico les permite alquilar viviendas con servicios básicos en zonas seguras.

“El Gobierno está donde más se le necesita. Con el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias brindamos una solución concreta y rápida a las familias que lo han perdido todo, asegurando un espacio digno y seguro desde donde rehacer sus vidas”, señalaron desde el Ministerio de Vivienda.

Revisa si accedes a la entrega del Bono BAE de 500 soles mensuales por 2 años.

Identificación de familias afectadas

La entrega de los bonos responde a tres convocatorias realizadas entre febrero y marzo, tras un trabajo de campo de especialistas del sector. Estas acciones permitieron verificar viviendas colapsadas en las zonas más golpeadas por las lluvias.

El proceso se realizó con base en los reportes enviados por las municipalidades distritales, lo que facilitó identificar a las familias que requieren atención urgente frente a la emergencia.

Así avanza la entrega del BAE

En regiones como Arequipa, una de las más afectadas, se habilitaron 25 bonos de arrendamiento, además de realizar labores de limpieza y remoción de escombros en distritos como Cayma y Yanahuara.

En lo que va del año, el MVCS aprobó 11 convocatorias para 1.622 potenciales beneficiarios del BAE a nivel nacional, con el objetivo de asegurar viviendas temporales seguras mientras avanzan los procesos de reconstrucción.