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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 23, según Jhan Sandoval

Descubre las predicciones del horóscopo para hoy, jueves 23 de abril de 2026, de Jhan Sandoval. Conoce el futuro en amor, salud y dinero para cada signo del zodiaco.

Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 23 de abril, según Jhan Sandoval
Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 23 de abril, según Jhan Sandoval | Foto: Composición LR

¿Qué te depara en el amor, salud y dinero? Consulta el horóscopo de hoy de Jhan Sandoval para este jueves 23 de abril del 2026 y descubre las predicciones más precisas en amor, salud y trabajo. Los doce signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— ya tienen a su disposición la guía necesaria para afrontar con éxito esta jornada.

¿Qué dice el horóscopo del jueves 23 de abril?

  • Aries: Tendrás que realizar viajes y desplazamientos por motivos laborales. Tu inteligencia y rapidez te permitirá manejar con éxito estas diligencias. En el amor, tu encanto seduce a esa persona.
  • Tauro: Recibirás un dinero y podrías pensar en gastarlo en cosas que no son necesarias. Contrólate y ahorra para tus proyectos. En el amor, esa persona regresa e insiste en una reconciliación.
  • Géminis: Superadas las dudas, decides romper con una labor que no te permitía crecer ni desarrollarte profesionalmente. En el amor, luego de esa discusión, esa persona recapacita y pide disculpas.
  • Cáncer: No dejes que tu mente te siga haciendo más daño. Deja de pensar que se siguen ejecutando ataques en tu contra cuando, en realidad, no hay nadie intentando perjudicarte. Contrólate.
  • Leo: La persona con la que deseas disculparte no ha procesado ni sanado todas las heridas que mutuamente se han generado. Si insistes en una reconciliación, lo único que propiciarías sería un conflicto.
  • Virgo: Te será compensado el haber dado la mano a tus compañeros. Hoy recibirás el apoyo que necesitas para resolver tus problemas. Posiblemente hables de alianzas o sociedades, serán favorables.  
  • Libra: Tendrás que presionar a las personas implicadas en esa gestión laboral que deseas culminar si deseas presentar todo a tiempo. Las demoras pueden continuar y no puedes permitirlo.
  • Escorpio: No te parecerán satisfactorios los acuerdos económicos que encierra esa propuesta. No la descartes del todo y trata de negociar. En el amor, no dejes que tu relación caiga en monotonía.
  • Sagitario: Que las traiciones y las decepciones pasadas no te hagan desconfiar de todo aquel que se acerque a ti. Llegan nuevas posibilidades en tu vida sentimental y no puedes levantar tantas barreras.
  • Capricornio: Llega una propuesta que despertará ilusiones y la esperanza de un futuro mejor. Ha llegado el momento de demostrar toda tu experiencia y conocimientos. En el amor, sé más expresivo.
  • Acuario: Terminan las ambigüedades, se define esa propuesta laboral o de negocio, y será a tu favor. En el amor, no te apresures. Esa persona es encantadora, pero tiene defectos que debes de conocer.
  • Piscis: Una persona con la que trabajaste en el pasado te buscará para proponerte algo que no será de todo conveniente. En el amor, cierra etapas y no regreses con alguien que no pretende cambiar.


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