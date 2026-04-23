Los Chankas vs Cienciano EN VIVO: a qué hora juegan el partido de HOY por el Torneo Apertura de la Liga 1

Los Chankas no conocen la derrota en Andahuaylas por la Liga 1 2026. Foto: Los Chankas

Los Chankas no conocen la derrota en Andahuaylas por la Liga 1 2026. Foto: Los Chankas

Los Chankas vs Cienciano EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan a partir de las 3.00 p. m. en Andahuaylas por el partido pendiente de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. La transmisión estará a cargo de la señal de L1 MAX; asimismo, puedes seguir todos los goles e incidencias a través de la cobertura online gratis de La República.

Los dirigidos por Walter Paolella son el único club invicto de la competición y comparten la cima de la tabla de posiciones con Alianza Lima. Una victoria les permitiría desplazar a los íntimos; sin embargo, al frente tendrán al ‘Papá’ que busca dar el golpe para meterse en la pelea por la punta.

¿A qué hora juega Los Chankas vs Cienciano?

En suelo peruano, el partido entre Los Chankas vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026 iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Los Chankas vs Cienciano?

La transmisión por TV del Los Chankas vs Cienciano se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano. Este canal es el encargado de pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

¿Cómo ver Los Chankas vs Cienciano por internet?

Si deseas ver Los Chankas vs Cienciano gratis, podrás hacerlo a través de la suscripción de L1 Max Plan Full o L1 Max Móvil. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

Alineaciones Los Chankas vs Cienciano: posibles formaciones

Los Chankas : Hairo Camacho; Gonzalo Rizzo, Jorge Palomino, Kelvin Sánchez; Adrián Quiroz, Franco Torres, Oshiro Takeuchi, David Gonzales, Ayrthon Quintana; Carlos Pimienta y Jarlin Quintero .

: Hairo Camacho; Gonzalo Rizzo, Jorge Palomino, Kelvin Sánchez; Adrián Quiroz, Franco Torres, Oshiro Takeuchi, David Gonzales, Ayrthon Quintana; Carlos Pimienta y Jarlin Quintero Cienciano: Carlos Grados; Cristian Enciso, José Granda, Aldair Perleche, Kevin Moreno; Ricardo Chipao, Nicolás Chávez, Cristian Mejía; Edgar Lastre, Yorman Zapata y Allonso Dávila .

Pronóstico Los Chankas vs Cienciano

Las cuotas en las principales casas de apuestas muestran un ligera ventaja a favor de Los Chankas.

Betsson: gana Los Chankas (2,45), empate (3,25), gana Cienciano (2,75)

Betano: gana Los Chankas (2,47), empate (3,30), gana Cienciano (2,82)

Bet365: gana Los Chankas (2,40), empate (3,40), gana Cienciano (2,75)

1XBet: gana Los Chankas (2,41), empate (3,34), gana Cienciano (2,74)

Coolbet: gana Los Chankas (2,44), empate (3,25), gana Cienciano (2,83)

Doradobet: gana Los Chankas (2,50), empate (3,40), gana Cienciano (2,90).

Los Chankas vs Cienciano: últimos partidos

Estos son los resultados previos entre Los Chankas y Cienciano por la Liga 1 del fútbol peruano.

Cienciano 3-0 Los Chankas | 4.08.25

Los Chankas 0-0 Cienciano | 23.03.25

Cienciano 0-0 Los Chankas | 3.08.24

Los Chankas 1-2 Cienciano | 26.02.24

Cienciano 1-3 Los Chankas | 14.01.24.

Entradas para Los Chankas vs Cienciano

Las entradas para asistir a este compromiso se podrán comprar en la página web Vaope, pero también de forma presencial en el estadio Los Chankas el mismo día del partido.

¿Qué partidos le faltan a Los Chankas en la Liga 1?

Los ‘Guerreros’ de Andahuaylas tendrán que jugar cuatro partidos de local en lo que resta del Torneo Apertura de la Liga 1.