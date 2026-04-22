Cambios en la emisión y renovación de licencias de conducir: MML ahora será la encargada de la gestión de estos documentos, ¿desde cuándo?

El MTC mantendrá la supervisión a nivel nacional y seguirá ofreciendo acceso a información sobre licencias e infracciones a través de su portal institucional. | Foto: Andina/LR

El MTC mantendrá la supervisión a nivel nacional y seguirá ofreciendo acceso a información sobre licencias e infracciones a través de su portal institucional. | Foto: Andina/LR

La Municipalidad Metropolitana de Lima asumió desde el 22 de abril la emisión de licencias de conducir de clase A en la capital, tras la transferencia de funciones realizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con esta medida, el MTC dejó de atender estos trámites en sus sedes del Cercado de Lima, Lince y en los centros MAC, marcando un cambio en la gestión de brevetes en Lima Metropolitana.

Este nuevo esquema se oficializó mediante una resolución ministerial emitida en enero de 2026, con la que se completó el proceso de descentralización de competencias en materia de transporte terrestre. Desde ahora, los ciudadanos deberán realizar sus trámites exclusivamente a través de la plataforma digital habilitada por la comuna limeña.

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MML asume evaluaciones, emisión y control de licencias de conducir

Con la implementación de esta medida, la Municipalidad de Lima pasa a encargarse de todo el proceso relacionado con las licencias de conducir de clase A. Esto incluye la evaluación de conocimientos, las pruebas de manejo y la emisión de brevetes, tanto para nuevos conductores como para trámites de revalidación, recategorización o duplicado.

Además, la comuna será responsable de autorizar a los centros médicos que emiten certificados de salud necesarios para obtener la licencia. Estos establecimientos deberán operar bajo su supervisión dentro de la jurisdicción de Lima Metropolitana.

MTC mantiene supervisión y acceso a información de conductores

Aunque la gestión directa de las licencias en Lima queda en manos de la municipalidad, el MTC continuará cumpliendo funciones de supervisión a nivel nacional. El ministerio seguirá encargado de la normativa, así como del control y administración de los registros de conductores.

Los usuarios podrán seguir consultando información como el estado de su licencia, historial de infracciones y sanciones a través del portal institucional del MTC. Con este cambio, se busca reorganizar el sistema y facilitar el acceso a los trámites para los ciudadanos en la capital.

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